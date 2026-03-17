¿Cuando es el Sábado de Gloria 2026?

Durante la Semana Santa las personas conmemoran la última semana de vida de Jesucristo, y antes de este periodo también ocurre la Cuaresma, que es un periodo de cuarenta días que evocan el ayuno y sufrimiento de Cristo.

La Semana Santa también es conocida como la Semana Mayor, y este periodo es considerado como el más sagrado dentro del año liturgico de las personas católicas y cristianas.

Esta semana representa la pasión y resurrección de Cristo, y se celebra anualmente entre el 22 de marzo y el 25 de abril, pues se toma en cuenta la primer luna llena que ocurre después del equinoccio de primavera.

Este 2026 la semana santa comienza el domingo 29 de marzo con el Domingo de Ramos, y culmina el domingo 5 de abril con el Domingo de Pascua.

Semana Santa ı Foto: Especial

¿En qué fecha cae el Sábado de Gloria 2026?

Este 2026 el Sábado de Gloria ocurrirá el 4 de abril, mientras que todos los días clave de la Semana Santa serán en las siguientes fechas:

El Domingo de Ramos será el 29 de marzo.

El Jueves Santo será el 2 de abril.

En el Viernes Santo será el 3 de abril.

El Sábado de Gloria será el 4 de abril.

El Domingo de Pascua será el 5 de abril.

¿Qué se hace el Sábado de Gloria?

El Sábado de Gloria representa el día que existe entre la muerte y la resurrección de Cristo, por lo que durante este dia se acostumbra a evocar el dolor de la Virgen María y la esperanza.

Las personas religiosas dedican este día a la reflexión de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, este día no se realizan misas ni se tocan las campanas de las iglesias.

Algunas personas incluso realizan ayuno durante el Sábado de Gloria; que es considerado como un día de silencio y de luto, con la finalidad de tener un periodo de preparación para conmemorar la resurrección de Jesucristo.

Pese a que anteriormente las personas acostumbraban arrojarse agua como una manera de purificación de sus almas, en diversos lugares se implementaron sanciones por mal uso del vital líquido, por lo que actualmente esta costumbre ya quedó descartada.

Periodo de luto ı Foto: Especial

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