¿Por qué se celebra hoy el Día de San Patricio?

Este 17 de marzo se celebra el Día de San Patricio en varias partes del mundo, y esta conmemoración tiene relación con una leyenda de un patrón de Irlanda, por lo que está cargada de significado e identidad cultural.

El 17 de marzo se conmemora la muerte de San Patricio, el patrón de Irlanda originario de la Britania romana que fue secuestrado, esclavizado y llevado a Irlanda a los 16 años.

San Patricio realmente se llamaba Maewyn Succat, y este logró escapar de la esclavitud irlandesa y se regresó a Inglaterra, en donde se ordenó como sacerdote y adoptó el nombre de Patricio.

Posteriormente regresó a Irlanda en el año 432 Después de Cristo para poder difundir el cristianismo y convertir a los celtas irlandeses, logrando que se fundaran monasterios, iglesias y escuelas religiosas en Irlanda.

Debido a esto, San Patricio adquirió una gran influencia en el panorama religioso de Irlanda, por lo que ahora se conmemora su muerte no sólo en dicho país, sino alrededor del mundo debido a que los inmigrantes irlandeses llevaron esta tradición consigo.

Se cree que San Patricio falleció el 17 de marzo del año 461, por lo que esta festividad comenzó a celebrarse en su honor unicamente como un día religioso por la influencia que tuvo en dicho país.

San Patricio ı Foto: Especial

¿Cómo se celebra el Día de San Patricio?

Inicialmente el Día de San Patricio se comenzó a celebraban en 1931 unicamente misas religiosas, pero posteriormente esto cambió cuando en la década de los años 60 se permitió que los pubs abrieran este día.

Uno de los símbolos representativos del Día de San Patricio es el trébol de tres hojas, pues de acuerdo con la historia, este utilizaba la planta para poder explicar la santísima trinidad, que son el Padre, Hijo y Espíritu Santo.

La cerveza actualmente forma parte de esta celebración de conmemoración e identidad cultural, pues esta bebida es un símbolo irlandés debido a que tiene reconocimiento a nivel mundial por su sabor tan característico.

Día de San Patricio ı Foto: Especial

Las personas se visten de verde y participan en desfiles este día, y también se acostumbra a consumir alimentos y bebidas con este mismo color, pues está asociado con Irlanda y la primavera.

En esta celebración cultural también se acostumbra a comer platillos típicos, escuchar música tradicional y realizar bailes folclóricos irlandeses.

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