¿Por qué se regalan flores amarillas el 21 de marzo?

Cada 21 de marzo, con la llegada de la primavera, las flores amarillas no solo decoran jardines y camellones: también se convierten en protagonistas de una tendencia viral que ha ganado fuerza en México y otros países de Latinoamérica.

En calles, mercados y florerías de la capital, la escena se repite año con año: personas cargando ramos de girasoles, tulipanes o rosas amarillas, muchas veces con destino a una pareja, amigo o familiar. Pero, ¿de dónde surge esta costumbre?

Flores amarillas significan amistad, lealtad y admiración. ı Foto: La Razón (con Meta IA)

Un fenómeno impulsado por la cultura pop

El origen de esta tradición se remonta a la telenovela argentina Floricienta, emitida en 2004. En la historia, la protagonista anhelaba recibir flores amarillas como símbolo de amor verdadero, idea que se popularizó gracias a la canción “Flores Amarillas”.

Aunque en su momento fue un referente juvenil, el fenómeno resurgió con fuerza dos décadas después gracias a plataformas como TikTok e Instagram, donde miles de usuarios replican el gesto cada inicio de primavera.

Flores amarillas en primavera. ı Foto: X @weirdshelIey/Pixabay

Primavera, símbolo de nuevos comienzos

La fecha no es casual. El 21 de marzo marca el inicio de la primavera en el hemisferio norte, estación asociada con la renovación, la esperanza y los nuevos ciclos.

El color amarillo, por su parte, está vinculado con la luz, la energía y la felicidad, lo que refuerza el simbolismo positivo del regalo.

Más allá del romance

Si bien el gesto suele asociarse con el amor en pareja, la tendencia ha evolucionado. Actualmente, regalar flores amarillas también representa:

Amistad y cariño

Buenos deseos

Celebración de nuevos comienzos

Incluso, en redes sociales es común ver publicaciones donde usuarios se obsequian flores a sí mismos como acto simbólico.

¿Qué impacto tienen en los comercios?

Floristas y vendedores reportan un incremento en la demanda durante esta fecha, similar al de otras celebraciones como el Día de San Valentín. En algunos puntos de la Ciudad de México, los precios pueden elevarse ante la alta demanda.

Una nueva tradición

A diferencia de otras costumbres arraigadas, regalar flores amarillas el 21 de marzo es una tradición reciente, nacida de la televisión y consolidada por el entorno digital.

Hoy, más que una obligación, se trata de un gesto simbólico que mezcla nostalgia, cultura pop y el deseo de compartir un momento especial al inicio de la primavera.

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MSL