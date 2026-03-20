¿Qué significa darle flores amarillas a un hombre?

El 21 de marzo y el 21 de septiembre dejaron de ser una fecha más en el calendario para ser días esperados por miles de parejas alrededor del mundo: ¡es el día de las flores amarillas! Como es tradición (cada vez más y más grande) los chicos regalan a sus novias un ramo de flores de este color para demostrar su amor… pero ¿qué pasa cuando es al revés?

Dar flores amarillas es una tradición que surgió a finales de la década pasada en Argentina y se popularizó rápidamente en otras partes del mundo gracias a TikTok y las redes sociales. Entregar un ramo de este color simboliza el amor, y se ha vuelto un acto significativo para las mujeres, especialmente en parejas jóvenes.

Regalar flores amarillas es una tradición cada 21 de marzo y septiembre. ı Foto: La Razón (con Meta IA)

Con la creciente popularidad de esta tradición, muchos se han preguntado: ¿cuál es su versión masculina? ¿Qué reciben los hombres? ¿Será posible que también reciban flores amarillas? Y, de ser así, ¿qué significado tiene esto? Te contamos lo que sabemos.

¿Qué significa que un hombre reciba flores amarillas?

Dar flores amarillas a una pareja femenina es una tradición que nació gracias a la telenovela juvenil argentina Floricienta. Debido a que este programa de televisión estuvo enfocado principalmente a un público femenino, el pedir flores de este color cada 21 de septiembre (y luego, cada 21 de marzo) se convirtió en una tradición para las mujeres jóvenes de varias partes de América Latina.

Las mujeres son quienes más reciben flores amarillas el 21 de marzo y septiembre. ı Foto: La Razón (con Meta IA)

Pero, ¿qué hay de los hombres? En México se ha implementado el día del Ramo de Hot Wheels como la respuesta masculina al Día de las Flores Amarillas. Sin embargo, esta tradición aún no es tan conocida, por lo que no es común que a la pareja masculina le regalen un detalle como este.

Sin embargo, sí es posible que a un hombre le den un ramo de flores amarillas, lo cual puede guardar varios significados.

Amistad, alegría y reconocimiento: el significado tradicional de las flores amarillas

Antes de que se popularizara el “efecto Floricienta”, el regalar flores amarillas contaba con un conjunto de significados muy particulares: amistad, alegría y admiración.

Además, las flores amarillas se asocian con el intelecto, por lo que son una forma tradicional de celebrar un logro profesional o académico, como una graduación o un nuevo proyecto.

Regalar flores amarillas es también una forma de celebrar logros académicos o profesionales. ı Foto: La Razón (con Meta IA)

Quiebre de estereotipos y “giro” de expectativas

Quizá eres hombre y te regalaron flores amarillas el 21 de marzo. Esto puede ser una forma de romper las expectativas sociales de que solo las mujeres pueden recibir flores y más aún, flores amarillas.

El regalar flores amarillas a un hombre este día sería una forma de demostrar que los varones también pueden recibir afecto y ser elegidos como ese “amor de cuento” o compañero de vida definitivo, no importando el género.

Flores amarillas significan amistad, lealtad y admiración. ı Foto: La Razón (con Meta IA)

Además, recordemos que en México y el mundo existen parejas no heteronormativas, es decir, conformadas por mujer y mujer u hombre con hombre, por lo que, en escenarios como estos, el género de la persona que da y recibe las flores pasa a segundo plano.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am