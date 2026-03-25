¿Qué comisión cobra Tap to Pay de iPhone?

A partir de este 24 de marzo las personas podrán utilizar sus iPhone como una terminal de cobro, pues Tap to Pay ya se encuentra disponible en el país, por lo que ahora ya no se necesitará de un hardware adicional.
La compañía Apple informó que las y los usuarios de iPhone que tengan una tienda o empresa ahora podrán utilizar su teléfono para realizar cobros sin contacto, sin importar el tamaño o rubro de sus negocios.
Con esto las personas podrán realizar pagos únicamente acercando su tarjeta de débito o crédito, iPhone, Apple Watch o cartera digital de cualquier dispositivo móvil, pues solo se requiere acercarlos al iPhone de los comercios para que se realice el cobro.
¿Cómo activar el Tap to Pay en tu iPhone?
Debido a que Tap to Pay está disponible para Adyen, Clip, Mercado Pago, y Visa Acceptance Platform; las comisiones dependen de las cantidades establecidas por cada uno de estos.
En el caso de Clip, la comisión es de 2.99 por ciento + IVA + 1 peso por transacción y se tiene como tope los cobros de mil pesos por transacción; mientras que en Mercado Pago la comisión es de 2.99 por ciento.
¿Cómo funciona el Tap to Pay?
Tap to Pay utiliza tecnología NFC para realizar el cobro sin contacto, y para esto se requiere contar con la última versión del sistema operativo de Apple y tener alguna de las aplicaciones compatibles con Tap to Pay.
De acuerdo con Apple, para mayor seguridad de los usuarios las transacciones realizadas con Tap to Pay se encriptan para ser procesaras utilizando el Secure Element, por lo que “Apple jamás recibe información sobre el producto que se está comprando ni quién efectúa la compra.”
Esto quiere decir que Apple no guarda los números de tarjeta de crédito o débido que se utilizan para pagar, y tampoco guarda la información de las transacciones que se realizan en los iPhone.
Los modelos de iPhone con los que Tap to Pay es compatible son:
- iPhone XS, XS Max y XR
- iPhone 11: : En sus versiones 11, 11 Pro y 11 Pro Max
- iPhone SE de segunda y tercera generación
- iPhone 12: En sus versiones mini, 12, 12 Pro y 12 Pro Max
- iPhone 13: En sus versiones mini, 13, 13 Pro y 13 Pro Max
- iPhone 14: En sus versiones 14, 14 Plus, 14 Pro y 14 Pro Max
- iPhone 15: En sus versiones 15, 15 Plus, 15 Pro y 15 Pro Max
- iPhone 16: En sus versiones16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max y 16e
- iPhone 17: En sus versiones 17, 17 Pro y 17 Pro Max
