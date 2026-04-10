Video de Elisa La Yuca: Este es el video por el que funan a la influencer

Lo que para una influencer fue un momento de “diversión”, para los defensores del medio ambiente en Yucatán ha sido calificado como un acto de ignorancia y crueldad. Elisa La Yuca se encuentra en el centro de la polémica tras publicar un video donde presume haber perturbado el hábitat de decenas de flamencos en el puerto de Sisal.

Las imágenes muestran cómo el ruido de sus bocinas provocó la huida descontrolada de estas aves, una especie protegida en una de las reservas ecológicas más importantes del estado.

A través de TikTok, la influencer compartió el momento en que la música a alto volumen asustó a la parvada.

La influencer mencionó no saber las condiciones del lugar ı Foto: TikTok

Durante su video, al causar la perturbación de las aves, bromeó asegurando que la parvada se había despertado al escuchar la música de Yeri Mua.

Posteriormente, utilizó un calificativo que indignó a la audiencia al comparar el vuelo masivo provocado por el ruido con una “plaga de flamencos”.

Finalmente, mostró un desconocimiento de la ley, pues aunque admitió haber escuchado que en esa zona no se debe poner música, minimizó la situación asegurando que ella simplemente “no sabía” que dicha actividad estaba prohibida en el área natural.

La indignación en redes sociales ha escalado a exigencias de sanción ante la PROFEPA. En redes sociales señalan que esta acción viola la Ley General de Vida Silvestre y el Código Penal Federal, los cuales prohíben actividades que dañen o perturben el hábitat de fauna silvestre en áreas protegidas, estableciendo multas e incluso penas de cárcel.

Lejos de ofrecer una disculpa, Elisa publicó un segundo video con tono desafiante.

“Esa gente que anda diciendo eso no tiene nada que hacer. Voy a estar esperando mi multa... yo estaba como cualquier turista”, expresó en forma desinteresada.

Sisal es un Pueblo Mágico donde el flamenco rosado es una especie emblemática y delicada. Por ahora, la comunidad espera que las autoridades ambientales actúen para sentar un precedente sobre la responsabilidad de los influencers en ecosistemas frágiles.