Día mundial

Día de la Tierra: ¿Por qué se celebra HOY 22 de abril?

Se originó hace décadas; cada año se busca concientizar sobre un tema en específico

¿Por qué se originó el Día Mundial de la Tierra?
¿Por qué se originó el Día Mundial de la Tierra? Foto: Especial
Por:
Yosselin Pérez

El 22 de abril es considerado como el Día Mundial de la Tierra, y fue en 1970 cuando se celebró por primera vez este día en Estados Unidos, con la finalidad de dar foco a los problemas ambientales que sufre el planera.

De acuerdo con la Fundación Aquae, este día es dedicado a la conmemoración y concientización de los problemas ambientales, la pérdida de biodiversidad, contaminación, estrés hídrico y destrucción de los ecosistemas de la Tierra.

El senador estadounidense y exgobernados de Wisconsin Gaylord Nelson, y los científicos y activistas promovieron la celebración del primer “Earth Day” en 1970, esto debido a algunos incidentes ocurridos en 1969.

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Día Mundial de la Tierra
Día Mundial de la Tierra ı Foto: Especial

¿Por qué se originó el Día Mundial de la Tierra?

El 28 de enero de 1969 la Plataforma A de Unión Oil ubicada en el canal de Santa Bárbara California experimentó un revetón durante la perforación, lo que originó el mayor derrame de petróleo en Estados Unidos.

El petróleo y el gas natural rompieron el fondo marino de cinco puntos distintos, y esto generó la muerte de miles de aves, mamíferos y vida vegetal marina, por lo que incluso se crearon leyes ambientales y la Agencia de Protección Ambiental (EPA por sus siglas en inglés).

Canal de Santa Bárbara 1969
Canal de Santa Bárbara 1969 ı Foto: Especial

Posteriormente el río Cuyahoga que se encuentra ubicado en Cleveland se incendió debido a que su cauce se encontraba cargado de aceites, hidrocarburos y residuos industriales.

Incendio del río Cuyahoga
Incendio del río Cuyahoga ı Foto: Especial

Día Mundial de la Tierra 2026

Este año la ONU Mujeres informó que la reflexión “debe ir más allá de los llamados a proteger ecosistemas o reducir emisiones”, por lo que invitó a las personas a conocer la historia de defensoras de la Madre Tierra.

Entre las historias que compartieron se encuentra Gerlandina Guerra Garcés, quien preside la Fundación ALDEA y ha trabajado en casas de acogida, servicios de atención a spbrevivientes de violencia.

También se incluye a Lucy Pilcué, quiene forma parte del Corpo San Lorenzo y de la Agencia de Turismo Wêt Pekühwa, dedicada a promover el turismo comunitario en Colombia con la finalidad de compartir la cosmovisión y la comprensión de la relación que tienen la espiritualidad y la naturaleza.

Lucy y la Agencia Wêt Pekühwa han recibido el acompañamiento del proyecto Mujeres Cambiando su Mundo, por lo que esto refuerza y respalda el liderazgo de Pilcué como una mujer líder indígena.

Gerlandina Guerra Garcés y Lucy Pilcué
Gerlandina Guerra Garcés y Lucy Pilcué ı Foto: ONU Mujeres

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