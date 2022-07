Alpaca bebé va de compras y pasea en centro comercial "pet friendly" (VIDEO)

La presencia de una alpaca bebé llamada “Tayron” en el centro comercial Jockey Plaza, en Lima, Perú, causó sensación entre los ciudadanos al pasear junto con su cuidadora por varias tiendas.

Imagínate vivir en Europa y perderte este tipo de acontecimientos @eduardo_orbegoso, usuario en TikTok

A través del perfil en TikTok, @tayronfeliz, se compartió la experiencia de la alpaca en el espacio, el cual es “pet friendly”, es decir, permite el acceso a animales de compañía.

Qué hermoso, pet friendly @kperucitamona, usuario en TikTok

En las imágenes se observa que “Tayron” entra a diversos negocios, de comida, ópticos, mientras que las personas que se cruzan con él deciden tomarse fotos.

Incluso, hubo quienes decidieron compartir su encuentro en TikTok, como la usuaria @yessi2799, quien le causó simpatía conocer a la alpaca en el centro comercial.

No obstante, algunos internautas cuestionaron si al animal no le molestaba todo el bullicio del lugar, pues aseguraron que no era algo adecuado.

Están permitidas las mascotas domésticas y creo que ese animalito no entra en esa categoría, de igual forma está muy bonito @jordan.impreza, usuario en TikTok

Hasta el momento, el clip de @tayronfeliz tiene 491.7 mil visualizaciones y 48.8 mil “me gusta” ; mientras que el de Yessi 440.5 mil reproducciones y 43.7 mil “likes” .

