¿Cuántos años tiene Belinda? Esta es su verdadera edad

Desde que Belinda dio a conocer su relación con Christian Nodal la edad de la cantante ha sido un tema recurrente en las redes sociales.

Una de las cuestiones más comentadas en Internet sobre la pareja del momento es la diferencia de edad. Pues el intérprete de “No te contaron mal” tiene 21 años y Belinda es mayor que él.

Belinda nació el 15 de agosto de 1989, por lo que actualmente tiene 31 años y este 2021 cumplirá 32 años.

Sin embargo, un usuario de Twitter publicó una supuesta fotografía del pasaporte de la intérprete de “Luz sin gravedad” en donde se señala que en realidad la también actriz había nacido en el año de 1992.

Mis contactitos me hicieron llegar una foto del pasaporte de nuestra amada #Belinda donde claramente podemos darnos cuenta que no tiene 30 años como todos pensábamos... ¡¡¡sino 27!!! pic.twitter.com/CmtQEnCor9 — Saul GC (@SaulGC10694257) August 8, 2020

Esta información aparentemente fue confirmada por la propia Belinda, ya que en la revista Tv Notas afirmó que sí había nacido en ese año.

“En lo absoluto nos importa la diferencia de edades. Yo el próximo 15 de agosto cumplo 28 años... aparte, Christian me ha demostrado ser un hombre muy maduro a sus 21 años de edad, es trabajador, atento, cariñoso, muy talentoso, sencillo y me demuestra que soy importante para él; además, no son muchos años de diferencia, son sólo seis”, señala la cantante, según la publicación.

Sin embargo, los registros del gobierno de México dicen lo contrario. En la Dirección General del Registro Nacional de Población se puede encontrar la Clave Única de Registro de Población para extranjeros (CURP) de Belinda.

Registro de Belinda Foto: Especial

La actriz fue inscrita en marzo de 1999, y según esta dependencia adscrita a la Secretaría de Gobernación, el CURP le permite tener un registro como residente del país mas no tener la nacionalidad mexicana, ya que ella es originaria de España.

En este documento viene su fecha de nacimiento y señala que la cantante es del 15 de agosto de 1989, así que sí tiene 30 años y este 15 de agosto del 2020 cumplió 31.