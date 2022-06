Cajera de Oxxo narra cómo hizo para deshacerse de clienta que sólo iba por cambio

Una excajera del Oxxo se viralizó en redes sociales luego de que narró la táctica que realizó para deshacerse de una clienta que acudía al establecimiento todos los días para obtener cambio.

A través de un video difundido en TikTok, la usuaria @holasoyciri explicó que cada mañana una señora mayor iba a la tienda a las seis de mañana con billetes grandes para llevarse una dona de la vitrina, la cual tenía un valor de 10 pesos.

Detalló que la señora era "mañosa", debido a que caminaba de la vitrina a la caja y, cuando llegaba, ya se había comido la mitad de la dona. "Así que yo se la tenía que cobrar sí o sí. Y era pleito tras pleito todos los días", agregó.

Los problemas con dicha clienta llegaron a tal instancia que un día le aventó a la cajera una barra de pan Bimbo, explicó la joven durante el video corto.

Según narró @holasoyciri, un día la mujer le aseguró que "no le gustaba traer billetes grandes", razón por la cual le entregaba el billete con la denominación más alta para obtener cambio, a pesar de que trajera más dinero.

Tras conocer esta información, la cajera decidió acudir a tres bancos diferentes para conseguir mil pesos en monedas de 50 centavos y así entregárselos a la señora como cambio durante tres días.

El primer día, la mujer entregó 450 pesos de cambio a la adulta mayor en monedas de 50 centavos ; el segundo, fue de un billete de 200 pesos.

Y el tercer día recuerdo que todavía me dijo 'oye, ¿hoy no me vas a dar monedas de 50 centavos o sí, verdad?' y le dije ' y usted qué cree'. Se llevó su cambio en monedas de 50 centavos (nuevamente)