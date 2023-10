Cancelan los Tamales García ¿Por qué ya no pondrán sus letreros oficiales en los conciertos? 

Los famosos tamales oficiales que se ponen a fuera de los conciertos del Foro Sol y del Palacio de los Deportes fueron cancelados, es decir, que ya no podrán poner sus famosos letreros con los nombres de los artistas con los que se volvieron virales.

En cada concierto este puesto de tamales, cuyo nombre original es Tamales García era rebautizado con los nombres de los famosos que se presentaban a dar conciertos en estos dos recintos emblemáticos de México.

Por lo que a lo largo de los últimos años pudimos ver a los Tamales Taylor Swift, Tamales Rammstein, Tamales Sam Smith, Tamales Tame Impala, también de Coldplay, Grupo Firme, Muse, Nightwish, entre otros más.

Comunicado de los Tamales García Foto: Especial

Sin embargo, la cuenta oficial de este popular negocio anunció que ya no habrá más letreros ingeniosos para promocionar sus tamales.

“Ya no pondremos más los carteles de ningún evento. Agradecemos mucho su preferencia y su apoyo”, se lee en el mensaje.

Sin embargo, aclararon que aunque no pongan los letreros seguirán vendiendo sus tamales en las inmediaciones del Foro Sol y del Palacio de los Deportes.

“Los esperamos siempre en cada evento, recordando que son los oficiales. Nos podrán visitar en los lugares donde siempre hemos estado en palacio y Foro Sol, y solo tendremos la marca de agua de nuestros locales.

¿Por qué ya no pondrán carteles oficiales de los conciertos en los Tamales García?

Mientras que en un mensaje en video, la dueña de los Tamales García solo se pronunció para agradecer el apoyo de la gente, pero no quiso dar detalles de por qué ya no pondrán los letreros de los tamales oficiales.

“Quédense con lo chido, con lo bueno, los vamos a seguir esperando afuera de los conciertos, no tiren hate, no ataquen a gente, ni las razones específicas. No hagan cosas buenas que parezcan malas, gracias por sus menciones”, dijo la duela del negocio.

En otro comunicado que circuló en redes sociales se dio a conocer que la cancelación de los letreros fue por “gente que se sintió ofendida” con estos carteles.

“Pedimos una disculpa a las personas que se sintieron ofendidas por nuestro marketing tan creativo, y a los que les molestó nuestro brillo y nuestro ingenio para captar más clientes”, se lee en el comunicado que fue eliminado, pero retomado por varias cuentas de Instagram.