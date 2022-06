Chef dice por qué explotó contra influencer que le pidió comer gratis: "Me ofende que quieran abusar de mi trabajo"

El chef Édgar Núñez aclaró por qué se enojó, luego de que la influencer colombiana Manuela Gutiérrez lo contactara para solicitar comer gratis en su restaurante a cambio de que ella publicara unas historias en Instagram.

Hace unos días el chef exhibió en Twitter una conversación que tuvo con la influencer colombiana en la que la joven le hace la propuesta de un intercambio publicitario.

“Estaré en México a final de mes con mi novio, y me encantaría saber si es posible realizar un canje publicitario, en donde los recomiende y muestre sus servicios en mi instagram a través de mis historias, las cuales quedarán ancladas en un highlight, a cambio de una comida para los dos. Para mí sería todo un honor poder trabajar con ustedes!”, le escribió la influencer al chef.

Y en mi gustada sección; “gorrones internacionales” les dejo a Manuela 😂 #BuenasTardesATodos ( con una cuarta parte de mis seguidores ) pic.twitter.com/vbMjzLLZSl — édgar núñez i magaña  (@EdgarNunezM) June 18, 2022

Édgar Núnez le respondió con risas y en la publicación calificó como “gorrones internacionales” a los creadores de contenido que piden intercambios.

Manuela Gutiérrez publicó unos videos en Instagram en los que le ofreció una disculpa al chef y aseguró que es normal que nos influencers busquen este tipo de acuerdos para generar contenido en las redes sociales.

Chef dice que no acepta intercambios porque "Me ofende que quieran abusar de mi trabajo"

A través de su página de Facebook, el chef Édgar Núñez publicó un extenso mensaje en el que aclara por qué no está de acuerdo con los intercambios con los influencers.

“Les voy a explicar a todos con mucho respeto. Yo solo, Édgar, sin contar las páginas de mi restaurante, mis redes juntas la superan 10 veces a las del influencer y eso que no me dedico a vivir de las redes sociales. Yo no necesito a gente beneficiándose de decir que viene a comer mi comida y presumiendo un mundo de fantasía que no puede pagar y no es que esté mal, lo que está mal es hacerle creer a la gente que los siguen que sí”, dijo el chef.

Édgar Núñez señaló que no está interesado en aparecer en las publicaciones de una persona que sube fotos en traje de baño. Asimismo, dijo que le ofende que se quieran aprovechar de su trabajo y el de su staff.

Chef aclara por qué no acepta intercambios con influencers Foto: Especial

“Además de no tomarse el tiempo de investigar si ella / él son el Target del lugar al que le ofrecen esos servicios, perdón pero a mí sí me ofende que quieran abusar de mi trabajo y del del staff que nos partimos el lomo todo el día para ir salga todo perfecto y venga alguien a querer aprovechar, sentarse, comer y tomar lo mejor a cambio de una put... foto en un IG , que tiene muchísimos menos seguidores que yo… ubíquense y ubiquen mi molestia, aquí no es un ganar ganar, solo una parte, que no me interesa, se beneficia”, señaló el chef.

Para terminar, Édgar Núñez se disculpó por no haber respondido de otra manera a la influencer, ya que el chef recibió críticas por parte de los usuarios por no haber tenido más tacto para contestar a la instagramer.

“Disculpen si no conteste como ustedes hubieran querido, pero ya me tienen hasta los hue… este tipo de gente. Saludos”, dijo.