Coreano se pone a cantar canciones de Pedro Infante en pleno Centro Histórico

No cabe duda que internet y las redes sociales no dejan nada pasar, y esta vez tocó el turno de un joven de origen coreano que se ah robado el corazón de los mexicanos, pues el muchacho anda por las calles de la Ciudad de México, interpretando canciones del ídolo: Pedro Infante.

El clip que circula es de la melodía “100 años” y contrario a lo que se pueda pensar el joven que se ha identificado en las redes como Jjuncoreano, tiene una excelente pronunciación en español.

Coreano canta música mexicana

En su cuenta de TikTok en la que ya lleva 117 mil seguidores, y se puede ver que no solo honra al ídolo de Guamúchil con su canto, sino también ha interpretado melodías de José José “El Príncipe de la Canción” como “Lo que no fue no será” y “Lo pasado pasado”.

También se pueden escuchar canciones en su voz como “La Bikina” y el éxito de los Ángeles Negros “Murió la Flor”, y lo hizo ni más ni menos que en dueto con los propios y legendarios chilenos.

Además, no pierde el tiempo para demostrar su amor por la cultura mexicana y en sus videos se le puede apreciar comiendo picante.

Los comentarios que tiene en sus diversas publicaciones son para hacerle ver lo mucho que a la gente le agrada su trabajo y la admiración de que esté en un país tan lejano y con un idioma completamente diferente al de su país de origen.

El video de “100 años”, en el que sólo se hace acompañar por una bocina y su micrófono, lleva hasta la redacción de esta nota, más de 300 mil vistas.

“Gracias por cantar nuestros clásico de oro, cantas muy bien”, fue uno de los comentarios que recibió.

Además de que los usuarios no dejaron pasar al señor que se puede observar sentado en el fondo del video, a quien de verdad le gustó la interpretación y se notaba.