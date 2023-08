'Cuéntanos un chisme': la nueva tendencia que nos hace sacar nuestra Paty Chapoy interior

¿Hace cuánto no hablábamos de un trend en Twitter que no tuviera que ver con Elon Musk, o con su pelea con Mark Zuckerberg o sobre si ya no se llama Twitter y ahora se llama X? ¿Hace cuánto no leíamos algo que tuviera que ver con el famoso "chismesito rrrrico" que llegara directamente de la red que ya de a poco se ha convertido en un espacio en el que se "tira" únicamente "hate"?

Llegó el día. Twitter nos trae una nueva tendencia que hace que nuestra Paty Chapoy interior salga a flote y nos haga salivar por enterarnos de nuevas historias, ahora a través de un trend llamado "Cuéntanos un chisme". ¿Quieres saber de qué se trata? Sigue leyendo.

'Cuéntanos un chisme': ¿de qué se trata esta nueva tendencia?

Si a ti lo que te gusta es el chisme, esta nueva tendencia es para ti. De un momento a otro, en Twitter, ahora conocido como X, comenzaron a compartir la fotografía de una joven, con la leyenda: "Cuéntanos un chismecito que te haya dejado así", con la siguiente imagen:

Este nuevo trend está con todo. Especial

En ese momento, todos comenzaron a contar en distintos hilos, muchos chismes que tenían a Twitter como la chica de la imagen: incrédula. Después, la tendencia fue escalando usando la misma fotografía, pero ahora con preguntas como "una película que te haya dejado así" o "una situación con un cliente que te haya dejado así", entre otros.

Cuéntanos un chismecito que te haya dejado así pic.twitter.com/uO6wgj0sxR — La Comadrita (@lacomadritaof_) August 19, 2023

Los chismecitos que nos ha dejado el trend

Entre los chismecitos que nos dejó este trend, hay varias historias que se fueron compartiendo como hilo y así, precisamente así, como "hilo de media", los usuarios fueron contando cada una de las historias que te compartimos rápidamente.

"Mi hermano se echó a un protagonista de novela cuando el fulano andaba con Marimar Vega y hasta subió fotos en la casa de mi hermano a su Instagram, por eso le creo"; "Donde trabajaba antes había una chica que se las daba de recatada y de asustada, cuando alguien hacía bromas o comments; después, cuando algunos se fueron de ahí, supimos que robaba los cel del chat y acosaba a algunos"; "Que un conductor de Venga la Alegría tiene una hija y no se hizo responsable, la nena está preciosa"; "Tengo un 'amigo' que trabajó en el medio y un conductor ya mayor lo acosaba; vi los mensajes y no es fake. Incluso le pagó viajes a Cancún y Miami", son de las historias que se leen en el trend. Tú, ¿ya le entraste?