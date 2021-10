Se entera de que vendedora "es Géminis" y le cancela pedido por eso

Que no quepa duda de que hay personas que consultan a los astros para casi todo, y el claro ejemplo es una vendedora a la que le cancelaron el pedido “por ser Géminis”.

Una compradora en Facebook se hizo viral porque canceló un pedido, debido a que la vendedora es Géminis, un signo zodiacal con el que no es compatible.

Tania Bazarcito compartió la experiencia en Facebook; cuenta que parecía haber hecho una venta normal de varias prendas, pero luego la clienta supo que era Géminis.

te puede interesar Médico le cobra dinero extra "por llorar" durante cirugía

Le cancela compra a vendedora por ser Géminis

Oye, disculpa ¿Te puedo hacer una pregunta indiscreta? ¿Qué signo eres? Clienta en Facebook

Lo que la joven le escribió después llamó aún más la atención y viralizó el caso, pues de esta forma le canceló el pedido:

No manches, si te ves buena onda (…) sé que sonará mal, pero prefiero cancelar el pedido, no te lo tomes personal, pero prefiero no tener trato con los géminis, ya he tenido malas experiencias Clienta en Facebook

"Te cubro de luz", le dijo, y ya no quiso comprar

Luego de que confirmó que no era una broma, de que la “cubrió de luz” y le dijo que parece tener una vibra muy bonita, la no clienta le dio las gracias por su tiempo y se despidió. La vendedora se disculpó por su signo, pero no se quedó sin mostrar la conversación.

AHM