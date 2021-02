Exatlón México: ¿Quién es la novia de Doris del Moral? (FOTOS)

Doris del Moral de Exatlón México se ha ganado el cariño de los fans y de sus compañeros del reality porque siempre se encuentra en la línea de juego apoyando a sus compañeros y dándoles ánimos.

Cuando llega el turno de Doris para competir en Exatlón México también recibe los buenos deseos de sus compañeros y la motivación al recordar a su novia Viridiana Pulido con quien ya lleva más de seis años de relación.

La historia de amor entre Doris de Exatlón México y Viridiana comenzó cuando Viri llegó al equipo de patinaje en el que entraba Doris, ahí comenzaron una amistad.

Sin embargo, Doris ya sentía algo por Viridiana, así que comenzó a medir el terreno y constantemente le hacía preguntas para saber cómo abordar la situación hasta que por fin se animó a declararse.

Su primera cita fue en una albercada y el primer día que empezaron a andar Viridiana fue la que le robó un beso a Doris de Exatlón México.

Sin embargo, no todo fue felicidad entre la pareja, ya que Viridiana confesó que el inició de su relación fue difícil, pues sus papás no aceptaban su relación, pero Doris la apoyó para superarlo y ahora no se cansan de demostrar su amor frente a la gente y en las redes sociales en donde reciben el apoyo de los fans.

¿Exatlón México censuraba a Doris del Moral en la primera temporada?

Los fans de Exatlón México denunciaron que la transmisión del programa era censurada cuando Doris del Moral hablaba sobre su relación con Viri, sin embargo, la deportista dijo que como es un programa que ven los niños, este era un tema difícil de tocar.

Cuando llegó Mati Álvarez, los fans acusaron lo mismo, hasta que en la cuarta temporada durante una videollamada, la producción le puso el cintillo con el título de “Novia de Mati”, lo cual fue celebrado por los fans.