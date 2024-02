Extranjera presume su apodo que le pusieron en su trabajo, pero es una grosería  | VIDEO

En México se suelen poner apodos por diferentes razones, desde expresar cariño, respeto hasta en forma de burla. Este último le ocurrió a una mujer extranjera, quien presumió su apodo, sin saber lo que significaba.

A través de X se volvió viral la vivencia de una joven extranjera, a quien en su trabajo le pusieron un apodo, pero no fue en forma de cariño, si no que se trataba de una grosería.

En un video, la extranjera contó: "chicos, hoy tengo un apodo en el trabajo y estoy como tan emocionada porque todos tiene un apodo allí y yo no tenía uno. Ahora finalmente siento que encajo. Entonces mi apodo es pendej*".

La joven explicó que uno de sus compañeros del trabajo le comentó que el significado de su apodo es "hermosa", por lo que ella estaba feliz y aseguró estar en un buen ambiente.

De igual manera, la mujer narró "me dicen: ‘Hey pendej*’, ‘ven aquí pendej*’, ‘oh te ves muy bien pendej*’. Pendej* es tan genial, estoy tan feliz de tener un ambiente tan amoroso en el trabajo. Son tan geniales"

Los cibernautas no hicieron esperar sus comentarios y entre los más destacados lamentaron que la llamarán así y que no ers una buena acción: "No puedo dejar de sentir compasión. Y algo de coraje sinceramente con los que se aprovecharon de ello", "qué tal y trabaja con argentinos", "qué mala onda sus compañeros". También hubo a quienes les pareció grandioso y le sugirieron usar Google para buscar los significados.

