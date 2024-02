Joven no le dijo a su novio que es dueña del departamento donde vivían y le cobraba renta | VIDEO

Una relación de pareja implica la confianza y apoyo, pero hay quienes tienen otras ideas y se han esforzado por conseguir algo, que les parece adecuado que la otra persona aporte algo, tal es el caso de una joven, quien le cobraba renta a su novio.

A través de TikTok, la usuaria @marian.acosta68 compartió la historia de una de sus seguidoras, explicó que la joven le ocultó que el departamento donde vivían era de ella y que su papá se lo había regalado.

Señaló que el novio de la joven ahora estaba muy enojado y le pidió un tiempo. Su ex novia dijo que l e parecía justo compartir todos los gastos al 50 por ciento y que por eso ella no le reveló que el departamento es de su propiedad.

En ese sentido, la usuaria narró "mi papá hizo un esfuerzo enorme para regalarme ese departamento, entonces cuando decidimos con mi novio que él se viniera a vivir conmigo, él quería alquilar otro lugar y yo le dije que no, que viniera a mi depa porque yo no lo quería dejar y que pagamos el 50 por ciento cada uno de alquiler, a mí me pareció lo correcto, mi viejo (papá) se rompió el lomo para que yo tenga mi departamento y él era simplemente mi novio, no era mi marido".

Hubo quienes le apoyaron e indicaron: "está re bien lo que hiciste que él pague", "para mí está bien cobrarle la renta, lo que no está bien es ocultarle o mentirle respecto a lo alquilado", "eso llamo ser inteligente, bravo amiga".

Por otra parte, varios comentarios estuvieron en contra de lo que hizo: "me parece bien que te deje, porque cualquier engaño merece eso. Punto", "o sea que si te rompes el lomo para comprar un auto y tenés pareja, ¿le cobras los viajes estilo Uber cada que se sube al auto?", "jaja pero mitad y mitad es poner los 2, ¿el ponía para el alquiler, y vos?", "con mi novia decidimos mudarnos juntos y ella no tenía ni una almohada propia y yo con esfuerzo compré todo lo de la casa, pero ni pensé en cobrar nada ".

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FBPT