“Por favor no lo maltrates”: Joven manda conmovedor mensaje a la persona que se robó a su perrito (VIDEOS)

Para muchas personas un animal de compañía es más que eso: Es un miembro de la familia, un ser vivo único y especial por quien darían todo con tal de mantenerlo feliz y saludable.

Tal es el conmovedor caso de un joven peruano identificado como Maikol Cardenas, quien denunció a través de TikTok que su mascota, un lomito al que toda su familia aprecia en demasía, había sido sustraída por una persona desconocida.

A través de un clip de poco más de un minuto, Maikol envió un desgarrador mensaje a la persona que se llevó a su perrito llamado Olaf, mismo que arrancó lágrimas de tristeza a diversos usuarios de la red social.

"profavor regresénlo no se roben el alma de otro de esa forma (SIC)

Con la voz entrecortada, Maikol suplicó a quien quiera que ahora acompañe a su lomito que no lo maltrate, pues es un animal inquieto e inteligente, acostumbrado a recibir muchos cariños.

“Por favor, no lo maltrates, es un perro muy hiperactivo e inquieto. Por favor, aliméntalo bien . Come de tres a cinco veces al día: Le encantan las croquetas. Por favor, prémialo después de que se porte bien: Es muy inteligente”, dice, mientras en el video se aprecian imágenes de Olaf jugando con otro lomito y conviviendo con sus cuidadores.

“No lo dejes fuera de casa; suele dormir en cama y está muy acostumbrado a eso. Abrígalo bastante . No dejes cosas que pueda romper, porque no quiero que lo castigues”, continúa Maikol desconsolado.

“Por favor cuídalo mucho, y si no puedes hacerme esos favores, te pido que me lo regreses”, concluye el joven, con la voz a punto de romper en llanto.

Tras escuchar la historia y conocer a Olaf, usuarios de TikTok extendieron su apoyo y empatía hacia Maikol, mientras se movilizaron para difundir la publicación con el objetivo de lograr que el lomito volviera a casa.

"Dios mío no te conozco y me duele, espero que logren reunirse no pierdas la fe"