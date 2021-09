Joven se escapa de casa y lleva a sus perritos a un albergue, su padrastro quería matarlos

Se viralizó en redes sociales una carta de un joven identificado como Ian, quien se escapó de su casa y llevó a sus perritos a un albergue de la CDMX para salvarlos de su padrastro, porque los quería matar.

En su mensaje escrito a mano, el joven detalla que su padrastro iba a terminar con la vida de Rocco y la Wüera, simplemente porque “los odia”.

Rocco Especial

“Mañana iban a dormir a la Wüera y a Rocco porque mi padrastro odia a los perros, les pido me perdonen por dejarlos aquí, pero es el único lugar seguro”, escribió el joven en su carta al albergue.

La Wüera Especial

Por si fuera poco, Ian detalló que Rocco no tiene una patita porque el maligno de su padrastro lo atropelló.

Rocco no tiene una patita Especial

“Quisiera dejarles dinero para comida, pero no me dan dinero; además, me escapé de mi casa”, agregó el joven en su mensaje, para rematar señalando que sus abuelitos, que murieron de COVID, amaban a los perritos.

La cuenta de Instagram Savedanemx difundió la carta de Ian y aseguró que uno de los lomitos tiene una infección y que ambos perritos necesitan atención médica. Si estás interesado en ayudar a Rocco y a la Wüera mándale un mensaje a la página.

