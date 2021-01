Joven le pide matrimonio a su novia con el anillo en una hamburguesa y su respuesta se viraliza

En redes sociales se viralizó un video de un joven que le propone matrimonio a su novia al esconder un anillo en una hamburguesa, sin embargo, el hombre se enojó y se decepcionó al escuchar la respuesta de la mujer.

Se trata de una breve grabación hecha por el joven. Su novia se encuentra hablando con una amiga, los tres están reunidos para comer en un parque. La novia muerde la hamburguesa y se encuentra con el anillo, sin embargo, ella no cree que éste sea una propuesta de matrimonio.

“Pobre chava, al hacer las hamburguesas se le cayó”, dijo la novia enseguida, entonces el hombre comienza a cuestionarla, pues quiere saber por qué piensa que el anillo es de la mujer que hace las hamburguesas.

“¡Ay! velo esta todo feo. Súper aburrido, ni pesa, está todo feo. Parecen de las maquinitas, que le echas 5 pesos. Pobre de ella, si te van a dar un anillo que le echen ganitas, que esté más bonito. Yo le diría que no", explica la novia.

Entonces la novia piensa en ir a regresárselo a la mujer del restaurante, sin embargo, el joven se levanta molesto del lugar y se va para después decir que va a terminar con su novia, asegura que se precipitó al pedirle marimonio porque se dio cuenta sobre la clase de interés que realmente tiene.

Los comentarios de los usuarios de Internet se dividieron, hubo quienes calificaron a la novia de ser una interesada y le enviaron palabras de aliento, pues consideraron que no era la mujer indicada para él.

Por su parte hubo cibernautas que señalaron que la mujer no es ninguna interesada y que la forma en que pidió matrimonio no se considera romántica y le señalaron que si realmente quería casarse hubiera preparado algo más especial y no entregarlo en una hamburguesa.

Asimismo también hubo usuarios que señalaron que el video es falso y que realmente se trata de una actuación para las redes sociales.