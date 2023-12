'En el nombre del cielo': Esta es la letra completa de la letanía para pedir posada

No nos digas que no te ha pasado que estás en una posada, tienes ya lista tu velita y tu luz de bengala, eres del "team" de los peregrinos y te toca estar afuera de la casa a la que te invitaron para la tradicional posada, pero te falta algo: no tienes el famoso "librito" en donde viene la letanía que se canta para pedir posada.

Afortunadamente nos tienes a nosotros, así que hoy te compartimos la letra completa de la letanía que se usa para pedir posada, para que siempre la tengas a la mano y salves la tradición navideña.

Letra de la letanía para pedir posada

Peregrinos

En nombre del cielo

pedimos posada,

pues no puede andar

mi esposa amada.

Anfitriones

Aquí no es mesón

sigan adelante

yo no debo abrir

no sea algún tunante.

Peregrinos

No seas inhumano

tennos caridad,

el Dios de los cielos

te lo premiará.

Anfitriones

Ya se pueden ir

y no molestar,

porque si me enfado

os voy a apalear.

Letanía para pedir posada. Especial

Peregrinos

Venimos rendidos

desde Nazareth

Yo soy carpintero

de nombre José.

Anfitriones

No me importa el nombre,

déjenme dormir,

pues que yo les digo

que no hemos de abrir.

Peregrinos

Posada te pide

amado casero,

por sólo una noche

la reina del cielo.

Anfitriones

Pues si es una reina

quien lo solicita

¿cómo es que de noche

anda tan solita?

Peregrinos

Mi esposa es María

es reina del cielo,

y madre va ser

del Divino Verbo.

Anfitriones

¿Eres tú José?

¿Tu esposa es María?

Entren, peregrinos,

no los conocía.

Peregrinos

Dios pague señores

vuestra caridad,

y que os colme el cielo

de felicidad.

Anfitriones

¡Dichosa la casa

que alberga este día

a la virgen pura,

la hermosa María!

Cuando abran la puerta, los anfitriones cantan:

Entren santos peregrinos, peregrinos,

reciban este rincón

que aunque es pobre la morada, la morada,

os la doy de corazón.

Al final, los peregrinos agradecen diciendo:

Mil gracias os damos

que en esta ocasión

posada nos disteis

con leal corazón.

Pedimos al cielo

que esta caridad

os premie colmándolos

de felicidad.