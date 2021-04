"Luis Miguel, la serie": ¿Quién es José Pérez en la vida real?

En “Luis Miguel, la serie” temporada 2 aparece el personaje de José Pérez, quien sí existió en la vida real y era una de las personas más cercanas a Luis Miguel.

José Pérez de “Luis Miguel, la serie”, era en la vida real el asistente del cantante y su relación con “Luismi” era tan estrecha que debido a él fue que Luis Miguel rompió su amistad con El Burro Van Rankin.

El Burro decidió hacerle una broma a José Pérez y éste se molestó, así que más tarde Luis Miguel le llamó a su amigo para reclamarle. "Tus bromitas… conmigo no te metas", le dijo el cantante.

José Pérez aparece en "Luis Miguel, la serie" Foto: Especial

A lo que El Burro respondió: "Oye, soy tu amigo eh. Yo no soy ni tu empleado ni tu fan, yo soy tu amigo. Y nunca te voy a hacer quedar mal, jamás, y sabes que te quiero mucho. Y no se vale la pena que te hayan metido mier** en la cabeza y me estés gritando”, después de eso no se volvieron a hablar en 22 años.

Hasta que se estrenó la primera temporada y Luis Miguel y El Burro Van Rankin se reencontraron, el conductor hasta hizo un cameo en “Luis Miguel, la serie”.

En “Luis Miguel, la serie”, José Pérez aparece como un hombre un hombre manipulador, ambicioso y sin escrúpulos. Antes de volverse del círculo más cercano de El Sol trabajó en los 90 como chofer de Hugo López, el manager argentino del cantante.

Luis Miguel se da cuenta de la verdad en la serie

En el trailer de “Luis Miguel, la serie” se muestra una escena en la que El Sol le pregunta a una mujer sobre cuánto tiempo llevaba robándole su equipo de trabajo.