La actriz Eréndira Ibarra denuncia que sufrió abuso sexual por parte de un actor

La actriz Eréndira Ibarra rompió el silencio y denunció que fue víctima de abuso sexual y que fue obligada a trabajar con su agresor.

El testimonio de Eréndira Ibarra es parte de las voces que surgieron luego de que la youtuber Nath Campos denunciara que sufrió una violación por parte del influencer Rix.

A través de su cuenta de Instagram, Eréndira Ibarra hizo una publicación en la que contó cómo ocurrieron los hechos y cómo lidió con la situación después de que reveló lo sucedido a la agencia con la que trabajaba.

Te puede interesar Tras caso de Nath Campos, la youtuber Ixpanea expone abuso de Yayo Gutiérrez (VIDEO)

“Decidí romper mi descanso de Instagram después de ver el video de Nath Campos. Me sacudió y me triggerio profundamente. En esta cuenta no se solapa a violadores no importa quien sean, si son familia, amigos, papás. A mí me han violado, y han abusado de mí, he visto abuso a primera mano suceder frente a mis ojos y BASTA. Nunca más una persona abusadora se va a beneficiar de mi silencio”, narró la actriz en la publicación de la red social.

Eréndira Ibarra contó que tuvo que convivir con el hombre al que señala como su agresor mientras estaban filmando una serie de televisión.

Te puede interesar Juanpa Zurita, Debryanshow, Strecci y otros youtubers dan apoyo a Nath Campos

“Hace no mucho participé en una serie donde me vi obligada a trabajar con un abusador que me hizo mucho daño. Fui con mi agencia y con la producción y no pasó NADA. El hombre estaba haciendo el paro haciendo un personaje tan pequeño para tan “gran actor” y que tristeza sería tener que castear a la actriz dos semanas antes de empezar por algo qué pasó hace tanto tiempo”, dijo la joven.

La actriz, al igual que la influencer Nath Campos, contó que tuvo que vivir sin que el resto de las personas creyeran en ella y que sólo un grupo pequeño de mujeres que trabajaban en la producción de la serie la cuidaron durante la grabación.

“Las mujeres de la producción me salvaron, me cuidaron durante los ataques de ansiedad en los campers, me abrazaron ante la indiferencia de la producción y todas las personas que lo rodeaban, sabiendo que me había hecho (y seguramente a muchas otras). Mi abogada y hermana fue la única que me hizo caso, pero la reacción de todas las personas me paralizó”, contó.

Eréndira Ibarra señaló que terminó el proyecto, pero “con una sensación extraña, el productor y todas las personas involucradas ahora para mi tienen una flecha gigante sobre sus cabezas, les veo y tengo claro que no les importo y eso nunca lo olvidare”, concluyó.