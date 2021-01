Nath Campos, Ixpanea, Matu Garcés y todas las youtubers que alzaron la voz para denunciar abusos

Este viernes la youtuber Nath Campos publicó un video en el que denunció que el influencer Rix había abusado sexualmente de ella. Su historia sirvió para que otras youtubers se atrevieran a alzar la voz y contar las experiencias similares que tuvieron.

La comunidad de Youtube en México se unió para expresar su apoyo incondicional a Nath Campos y a todas las influencers que fueron víctimas de algún tipo de violencia.

Nath Campos

La creadora de contenido contó que ella, Rix y otros amigos salieron de fiesta a un antro, ella bebió mucho, así que un grupo de amigos de ofreció a llevarla a su casa, entre ellos Rix. El youtuber la llevó hasta su departamento y entró a la vivienda con ella –eran amigos desde hace años y con frecuencia salían de fiesta juntos.

te puede interesar Piden cancelar al youtuber Rix tras ser acusado de violar a Nath Campos

Pero esa noche Nath Campos recuerda que se acostó y la próxima cosa que tuvo en su memoria fue a Rix “haciéndole cosas”. La joven dijo que trató de sobrellevarlo, pero ninguna persona de su círculo cercano le creyó y por el contrario, la juzgó.

La influencer presentó una denuncia ante las autoridades. Mientras que Rix dio su versión de la historia en la que asegura que ninguno de los dos se acuerda de lo que pasó y le ofreció una disculpa a la joven.

Ixpanea

Tras el caso de Nath Campos, la youtuber de Viajes Ixpanea decidió romper el silencio y denunciar al influencer Yayo Gutiérrez. La joven viajera contó que el hombre tenía material íntimo de ella y de otras mujeres.

Dijo que en ese momento ella no se daba cuenta que de lo que estaba viviendo era violencia, hasta que decidió ir a terapia y comprendió las cosas que vivió junto al youtuber.

Dijo que además de tener un gran stock de videos y fotos íntimas de mujeres, Yayo Gutiérrez le hacía comentarios que ella calificó de crueles y otras situaciones en las que ella no estaba de acuerdo, pero accedió.

Dijo que afortunadamente Yayo no filtró las imágenes porque ella misma lo vio borrar los videos, sin embargo, recuerda que existe la Ley Olimpia en México que castiga con cárcel a quien difunda material audiovisual íntimo sin el consentimiento de la otra persona.

Caeli

El caso de Caeli fue uno de los primeros casos que causó revuelo en Internet y desató una ola de críticas hacia uno de los youtubers más conocidos.

Caeli denunció en 2019 que fue víctima de violencia y que uno de sus amigos influencers quería drogarla para abusar de ella.

Aunque en el video, Caeli no mencionó el nombre, los usuarios dedujeron que se refería al polémico youtuber Yao Cabrera.

En aquel entonces Caeli señaló que durante un viaje de trabajo, ella junto con un grupo de youtubers con los que llevaba tiempo de amistad, salieron de fiesta.

Dijo que llegaron a un lugar para la fiesta, pero que sus amigos le dieron una botella de agua abierta, dijo que no se la tomó, pero que se sintió muy mal al ver las intenciones que tenían para con ella.

Caeli narró que en ese momento ella quiso pedir ayuda por teléfono, llamó a distintos contactos hasta que uno logró contactar a la policía para que llegara por ella. En ese momento, quienes la habían llevado a la fiesta ya no se encontraban ahí.

La policía llegó al lugar y llamaron a la puerta, pero no podían entrar por ella por ser propiedad privada, por lo que ella tuvo que aceptar que había llamado a la policía, lo cual provocó que los presentes en la fiesta la tiraran al piso y la patearan.

te puede interesar Acusan en redes a Memo Aponte de violar a menor de 13 años

Dhasia Wezka

La influencer Dhasia Wezka vivió una situación de acoso en la calle. A través de sus historias de Instagram contó que un hombre la persiguió cuando ella sacó a su perrito a pasear.

Dijo que el hombre estaba muy insistente en que la quería convertir en conductora de un programa, pero ante la insistencia y que vio la presencia de una camioneta que la seguía pensó que la iban a secuestrar.

Afortunadamente una joven la ayudó y fue que pudo volver a su casa sana y salva. Contó lo sucedido en medio del sock y las lágrimas que le provocó la experiencia.

Matu Garcés

La influencer también rompió el silencio y reveló que fue víctima de abuso y maltrato de parte de su expareja la también influencer Alí Izquierdo.

La colombiana publicó una serie de historias en su cuenta de Instagram en las que relató que en varias ocasiones fue víctima de violencia.

“Al menos 20 personas me vieron ahí como por una hora. Alguien pegándome golpeándome la cabeza contra un carro agarrándome los brazos muy fuerte, para que no me pueda ir. Llegó la policía, fue muy grave ese día y tantos que vieron y yo literalmente gritaba 'Ayuda' y les valió v&%ga, solamente querían el chisme", explicó la influencer.

te puede interesar Youtuber deja morir a su amiga durante una transmisión en vivo

La joven contó que Alí la mantenía retenida en su casa para que no saliera a contar las agresiones que sufría por parte de ella.

Kenia Os

Los usuarios de redes sociales recordaron el caso de Kenia Os, cuando Juan de Dios Pantoja amenazó con filtrar fotos íntimas de Kenia Os a través de Internet. Pantoja escribió unos tuits en los que dijo que se arrepentía de haber dicho esas amenazas.