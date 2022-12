Mexicanos vestidos de qataríes asustan en vivo a periodista chileno en Qatar (VIDEO)

Pese a la tristeza tras la reciente eliminación de la Selección Tricolor del Mundial de Qatar a manos de Arabia Saudita, los hinchas mexicanos no han perdido la oportunidad de hacer de las suyas y provocar las risas de aficiones de todo el mundo.

Es el caso de un par de mexicanos que, vestidos de ciudadanos qataríes, le jugaron una broma al periodista chileno Eugenio Salinas en plena transmisión para el Canal 13, en vivo desde la sede de la justa deportiva.

La broma quedó registrada en video por cámaras de la televisión chilena, cuyas imágenes muestran el momento en el que los mexicanos, ataviados con prendas típicas del país, se acercan al comunicador al mismo tiempo que le indican en inglés que no estaba permitido grabar en esa zona.

Desde las calles del país de Medio Oriente, el reportero se encontraba informando sobre la siguiente jornada del Mundial: "Argentina tiene que clasificar, dicen los miles y miles que han llegado…”, alcanzó a decir antes de ser interrumpido por los mexicanos.

"No, no, no, no, no", dice uno de los mexicanos, muy serio; secundado por otro falso qatarí, insiste: "No, no, no, no video".

Visiblemente nervioso, el reportero trata de explicarles a los "jeques mexicanos" que la televisora tiene permiso de transmitir desde las calles.

“Señor, estamos autorizados. Tenemos derecho a estar acá. Este es un lugar que está permitido”, respondió el periodista a los supuestos qataríes.

Justo en ese momento uno de los mexicanos soltó una risa y, hablando al micrófono del reportero, dijo: “Viva México, señor”, obviando que sólo se trataba de una broma.

“Me tenían colgando”, reaccionó el comunicador, visiblemente aliviado tras sufrir un momento de tensión durante plena cobertura desde Qatar.

CEHR