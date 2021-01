Mujer denuncia a aerolínea porque le entregó a su perro muerto

En redes sociales una mujer denunció que la aerolínea Easyfly le entregó a su perro muerto, luego de que, de acuerdo con la joven, la empresa puso al can en la bodega de equipaje y no en la cabina, por lo que el animal falleció a causa de hipotermia e hipoxia.

A través de su cuenta de instagram, María Fernanda Echeverry, dueña del perro, contó cómo ocurrieron los hechos. La mujer viajó de Puerto Asís a Cali en Colombia dijo que la aerolínea se negó a que el can viajara en la cabina y que lo pusieron en la bodega de equipaje.

“Llego al aeropuerto donde me manifiestan que no puedo viajar con él, jamás nos separabamos, siempre viajaba conmigo las horas que fuese necesario y por políticas de la empresa sin aclarar me hicieron cambiar el modo de viaje de mi mascota (me habían dicho que podía viajar en cabina y a última hora me dijeron que debia ir en bodega), les insistí que lo dejaran viajar junto conmigo, les insistí y les insistí pero fue NO rotundo”, contó la mujer en su cuenta de Instagram.

Finalmente el perrito de nombre Homero viajó en su transportadora en la zona de bodega de equipaje, pero cuando la joven fue a buscar a su perro éste ya había fallecido.

“Cuando me bajé del avión corrí a verlo para recibirlo con ansias y me encuentro con una escena impactante, estaba debajo de todas las maletas sin vida, no lo ubicaron como debían y no le dieron el espacio suficiente para poder respirar”, contó la mujer.

Asimismo, la joven señaló que la aerolínea no le dio explicaciones y que solamente le dieron el cuerpo del perro. “Simplemente me lo entregaron como cualquier objeto más, evadiendo cualquier tipo de responsabilidad”, afirmó.

Tras la polémica que se generó en redes sociales, la aerolínea publicó un comunicado en Instagram en donde afirma que el perro no viajó en la cabina porque la joven no entregó la documentación necesaria para que el animal fuera puesto en esta zona del avión.

“La opción de transportarlo a la bodega del avión con un guacal, como procede en estos casos, de acuerdo con la normatividad vigente. En ese sentido y con previa autorización de la dueña así se transportó”, dijo la aerolínea.

Señaló que los dueños son los que conocen las condiciones de salud de los perros y conocen cuáles son las condiciones de vuelo que pueden resistir los animales. La aerolínea dijo que va a reforzar el protocolo para evitar otra muerte de algún animal durante un vuelo.