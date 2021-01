"Reconozco que hice mal": Vicente Fernández responde a polémica de acoso (VIDEO)

Vicente Fernández ofreció disculpas y habló sobre la polémica en la que es acusado de tocar de manera inapropiada a una fan.

Durante una entrevista que dio a la periodista Mara Patricia Castañeda, Vicente Fernández ofreció una disculpa pública y reconoció que hizo mal al colocar la mano en el seno de la joven para tomarse una fotografía.

“Yo puse mi mano, primero en el estómago y vi que en el estómago ella se iba a sentir ofendida y subí la mano y cuando la subo toman la foto, pero yo nunca hice así (apretar el seno de la joven) si algo tengo es respetar al público.

“Reconozco que hice mal, pero no sé si fue bromeando, no sé, eran muchísimas gentes y yo ofrezco una disculpa de todo corazón, pero no lo hice con intención”, dijo el Charro de Huetitán.

Recordó que la fotografía fue de aquellos años en que Vicente Fernández mantenía su rancho abierto al público, quienes iban exclusivamente a conocerlo y a tomarse fotos con él. Contó que recibía a muchas personas diariamente, por lo que señaló que no se acuerda de la joven, pues la toma de las fotografías era muy rápida y solo duraba algunos segundos.

“Yo ni me acuerdo como pasó. Eran segundos los que pasaban en los que tomaban la foto. Me lo hubiera dicho en el momento y yo le hubiera pedido disculpas”, contó Vicente Fernández.

“Siempre ha sido mi mayor regalo que el público me quiere tanto, el público me conoce y me extraña mucho lo que dices de que pasaran tres años para que pongan esa foto, me lastima porque yo nunca di lugar a chismes”, comentó el cantante.