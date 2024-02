VIDEO | Europeas afirman que los novios mexicanos son machistas y posesivos

El amor es un sentimiento intenso que se demuestra de diferentes formas, desde tratar tiernamente, apoyar, cuidar, hasta vivir juntos, pero hay otras maneras no tan agradables que se resumen en celos, ser posesivos, "tóxicos", o no permitir el espacio personal de la pareja.

En ese sentido, dos mujeres europeas describieron su experiencia de tener novios mexicanos. Señalaron desventajas de cómo son como pareja: "macho man" (machistas), pero indicaron que es la mamá quien aprueba lo que deben hacer o no. Precisaron que son celosos, posesivos, "detectives" porque son controladores, además dijeron que con ellos "tú único derecho es estar en la cocina.

Entre los comentarios más destacados de hombres, les señalaron: "pero eso no es de México solamente", "no todos, créanme, hacemos liberados", "jajaja nada que ver, los mexicanos somos super atentos, detallistas y fieles", "existimos otro tipo de mexicanos", "hola mi reina, no al contrario cocinamos para ustedes y las amamos con todo", "pero la primer ventaja es presumirte ante todo eres la princesa", "pues no tienen porque estar con un mexicano si no somos de su agrado".

Por su parte, hubo mucho menos comentarios de mujeres, algunas estuvieron de acuerdo con las extranjeras: "Cuanta verdad Uli; Mi ex Mexicano me decía: ¿hueles eso? Yo le decía no; y me decía : pues ponte a cocinar", "

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FBPT