Nuevo Geely Emgrand: sedán que conquista enormes mercados

Geely anuncia con orgullo la llegada al mercado mexicano del Emgrand 2026, tras el notable éxito del modelo desde su debut a finales del 2024. Impulsado por una demanda abrumadora de los consumidores, el lanzamiento del modelo 2026 se ha acelerado, manteniendo las cualidades clave que han cautivado a los compradores: diseño atractivo, equipamiento completo y una propuesta de valor difícil de igualar en su segmento.

Con más de 4 millones de unidades vendidas en el mundo desde su lanzamiento inicial en 2009, Geely Emgrand se consolida como el sedán de origen chino más exitoso a nivel global. Al alcanzar este hito en junio del 2025, el Emgrand sigue siendo el auto chino de venta más rápida en llegar al millón de unidades (logro obtenido en 2016) y ha mantenido un crecimiento constante desde entonces: 2 millones en 2018, 3 millones en 2020 y ahora 4 millones en 2025. Su fórmula probada le ha asegurado una fuerte aceptación en más de 25 países, incluidos mercados exigentes como México, Medio Oriente y América Latina.

UN LANZAMIENTO RÉCORD EN MÉXICO. Desde su llegada oficial a México en octubre del 2024, Geely Emgrand ha registrado un éxito sin precedentes. El primer embarque se agotó en menos de dos semanas, lo que llevó a agilizar la importación de unidades adicionales para atender la extraordinaria demanda.

Este resultado no fue casualidad. En un mercado altamente competitivo, donde el precio y el equipamiento suelen ser decisivos, el Emgrand 2026 se ha convertido en un fuerte contendiente para los consumidores que esperan más que sólo transporte básico. Su equilibrio entre diseño, tecnología, seguridad y valor lo posiciona como una opción atractiva dentro del segmento de sedanes compactos.

El Dato: una empresa perteneciente a Zhejiang Geely Holding Group, un grupo global que posee automóviles internacionales.

DISEÑO QUE IMPONE PRESENCIA. El Emgrand 2026 presenta un exterior refinado y sofisticado, con líneas limpias que transmiten solidez y madurez. Entre sus elementos de diseño distintivos destacan la parrilla cóncava Energy Pulse, faros Follow Me Home, rines de aleación de 17 o 16 pulgadas, faros y luces traseras led completas. Construido sobre la plataforma modular BMA de Geely, el Emgrand presume proporciones líderes en su segmento: 4.6 metros de largo y 1.8 metros de ancho, lo que le permite ofrecer uno de los interiores más amplios de su clase. La cajuela manos libres de 500 litros añade una gran practicidad para el uso diario.

DESEMPEÑO PARA CIUDAD Y CARRETERA. Bajo el cofre, el Emgrand 2026 cuenta con un motor a gasolina de 1.5 litros que entrega 121 caballos de fuerza y 152 Nm de torque. Está disponible con transmisión manual de cinco velocidades o automática de seis velocidades, ambas con tres modos de manejo (Eco, Comfort y Sport) para adaptarse a distintos estilos y condiciones de conducción.

Geely Emgrand prioriza la comodidad, la estabilidad y la facilidad de uso diario, siendo ideal tanto para trayectos urbanos como escapadas de fin de semana. Su rigidez torsional de 20,000 Nm/deg garantiza un manejo confiable y una sensación de seguridad en carretera.

Recibe una bienvenida luminosa cada que te le acercas al auto Fotos›Especial

SEGURIDAD AVANZADA. La seguridad es un pilar del Emgrand 2026, con seis bolsas de aire, frenos de disco en las cuatro ruedas y un paquete completo de asistencias electrónicas al conductor en todas las versiones.

Se incluyen ABS, EBD, Asistente de Frenado, Sistema de Anulación de Frenado, Control de Tracción y Control Electrónico de Estabilidad, asegurando una protección líder en su clase. El modelo también incorpora el sistema ESP 9.3 de Bosch, reconocido por su precisión y rápida respuesta en el momento en el que son necesarias.

UNA EXPERIENCIA INTERIOR DE NIVEL SUPERIOR. En el interior, el Emgrand ofrece sensaciones propias de un segmento más premium. Materiales suaves al tacto, una consola central elevada y una palanca de cambios de estilo aeronáutico elevan la experiencia de cabina. Un panel de instrumentos totalmente digital de 12.3 pulgadas y una pantalla táctil HD del mismo tamaño brindan una interfaz moderna e intuitiva.

Las funciones de conectividad incluyen Apple CarPlay, Bluetooth y QDLink, mientras que entre los elementos de confort destacan el climatizador automático con filtro de aire CN95, salidas de aire traseras, quemacocos, espejos eléctricos plegables y calefactables, puertos USB de carga para pasajeros delanteros y traseros.

UNA PROPUESTA DE VALOR QUE CAMBIA EL JUEGO. Con un precio especial desde $274,990 MXN, redefine lo que los consumidores pueden esperar de un sedán compacto. Ofreciendo seguridad, confort y tecnología por encima del promedio a un precio accesible, el Emgrand no sólo compite: gana la confianza y lealtad de los nuevos conductores desde el primer día.

Quiere llegar a conquistar cualquier mercado y convertirse en uno de los autos más queridos del país, por lo que siempre demuestra algo nuevo.