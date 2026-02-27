Mazda, el nuevo patrocinador del Comité Olímpico rumbo a LA 2028

El Comité Olímpico Mexicano (COM) anunció con orgullo la incorporación de Mazda Motor Corporation, a través de Mazda de México, como patrocinador oficial para el ciclo olímpico que culminará en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Esta alianza estratégica fortalece el camino de la delegación hacia la máxima justa deportiva del mundo y representa la unión de valores entre una marca global de origen japonés, con sólida presencia manufacturera en México, y el espíritu de excelencia, disciplina y superación que caracteriza al movimiento olímpico.

El Dato: El nombre proviene de Ahura Mazda, el Dios superior del Zoroastrismo Persa. Era el Dios de la razón, concedía la sabiduría y unía al hombre con la naturaleza.

Mazda, empresa reconocida internacionalmente por su innovación, calidad y filosofía centrada en las personas, manufactura vehículos en territorio mexicano, generando empleo, desarrollo industrial y confianza en el talento nacional. Su compromiso con México trasciende lo empresarial y se proyecta ahora en el impulso directo al deporte de alto rendimiento.

TE RECOMENDAMOS: Un lujo por donde se mire Honda Civic Hybrid 2026 gana el premio Edmunds Top Rated 2026

“El espíritu deportivo, la disciplina, la resiliencia y la entrega son características que unen a Mazda con el deporte en general. Estamos muy orgullosos de poder apoyar una parte de su proceso a través del COM. Los deportistas que entrenan y se preparan durante años para poder clasificar a los Juegos Olímpicos son una representación de lo mejor que tenemos en nuestro país, que es la gente”, dijo Miguel Barbeyto, presidente y CEO de Mazda de México y Director de Nuevos Mercados en América Latina.

El ciclo olímpico hacia Los Ángeles 2028 exige planeación, inversión estratégica y el acompañamiento de aliados comprometidos con el desarrollo deportivo. En este contexto, la incorporación de Mazda permitirá fortalecer programas de preparación, logística y apoyo integral para las y los atletas mexicanos.

Para el Comité Olímpico Mexicano, esta alianza refleja la consolidación de vínculos entre México y Japón, dos naciones unidas por el respeto, la innovación y el trabajo constante.

Mazda se convierte así en un socio clave en la ruta hacia una participación histórica en Los Ángeles 2028.

Con esta suma, el Comité Olímpico Mexicano reafirma su compromiso de construir, junto con la iniciativa privada, un proyecto sólido y sostenible que impulse a nuestros deportistas a alcanzar su máximo potencial y llevar el nombre de México a lo más alto del podio olímpico.

María José Alcalá, presidenta del COM, manifestó sentirse orgullosa del logro para todos los atletas de cara al próximo ciclo olímpico. Sabe que es importante el mayor de los apoyos a los deportistas.