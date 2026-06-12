JAC 6 PHEV: Eficiencia de alto voltaje en México

Nos pusimos al volante de la JAC 6 PHEV 2026, uno de los primeros modelos de la marca con esta tecnología, en una ruta que nos llevó de Mérida a Campeche, donde pudimos conocer mejor esta camioneta electrificada, que es una de las grandes apuestas de la firma en el país.

Este vehículo apuesta por un diseño moderno y equilibrado, con una carrocería de 4.60 metros de largo y una distancia entre ejes de 2.72 metros. Su apariencia se caracteriza por líneas limpias, iluminación LED, rines de 19 pulgadas, techo panorámico y rieles de techo.

SE CARACTERIZA por líneas limpias, iluminación led y techo panorámico ı Foto: Autocosmos

El interior mantiene la misma filosofía tecnológica. El tablero está dominado por una pantalla panorámica dual de 12.3 pulgadas que concentra buena parte de las funciones del vehículo. La conectividad corre a cargo de Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, mientras que el equipamiento incluye cargador inalámbrico de 15 watts, iluminación ambiental configurable en 64 colores y sistema de audio de ocho bocinas.

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El Dato: JAC es un fabricante de propiedad estatal china fundado en 1964. Su sede está en la provincia de Anhui.

En cuanto al confort, la JAC 6 PHEV ofrece aire acondicionado automático de doble zona, asientos delanteros calefactables, asiento del conductor con memoria y ajuste eléctrico, soporte lumbar eléctrico, cristales insonorizados y cajuela eléctrica. Durante el recorrido destacó precisamente por la suavidad de marcha y el bajo nivel de ruido cuando opera utilizando únicamente energía eléctrica.

La seguridad es otro de sus puntos fuertes. Integra frenado autónomo de emergencia, control crucero adaptativo, mantenimiento de carril, monitoreo de punto ciego, alerta de tráfico cruzado trasero, advertencia de colisión frontal y cámara de visión de 360 grados.

Además, cuenta con espacio suficiente para cinco pasajeros y una capacidad de carga que va de 455 a 1,146 litros al abatir la segunda fila. En este sentido, puedo destacar que la habitabilidad trasera es realmente loable. Mido 1.75 m, ya sea en el puesto de mando o en la segunda fila, siempre gocé de muy buen espacio. Y mucho tiene que ver con que este modelo puede calificarse como un crossover compacto cuyas cuotas casi pisan el segmento siguiente.

SE CARACTERIZA por líneas limpias, iluminación led y techo panorámico ı Foto: Autocosmos

Bajo el cofre nos encontramos con un motor de gasolina de 1.5 litros ciclo Atkinson con 109 HP y 100 lb-pie de torque, acompañado por un motor eléctrico que genera 201 HP y 221 lb-pie.

La energía proviene de una batería NMC de 21.68 kWh que le permite recorrer hasta 120 kilómetros en modo eléctrico y alcanzar una autonomía combinada de hasta 1,150 kilómetros. La marca anuncia un rendimiento de hasta 30.5 km/l y una aceleración de 0 a 100 km/h en 7.3 segundos.

Con una potencia conjunta de 310 Hp y 321 lb-pie de par, tenemos que este vehículo es bastante rápido, con aceleraciones contundentes. Pero no califica de deportivo, ya que tanto la dirección como suspensión priman el confort. Lo cual nos deja claro su enfoque familiar y que está más que lista para realizar viajes en familia por carretera. Por cierto, cuenta con llanta de refacción con rin de acero. Un acierto total en el segmento.

Con un precio de $599,000, tenemos que JAC 6 PHEV 2026, que, por cierto, presume un emblema “Hecho en México”, al ser ensamblada en Ciudad Sahagún, Hidalgo, se coloca como una muy buena alternativa frente a rivales directos.