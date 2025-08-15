NASA advierte que gran asteroide pasará cerca de la Tierra este fin de semana

Esto sabemos del Asteroide 2025 PR1 y qué tan cerca estará de la Tierra.

La observación de cuerpos espaciales es un tema que no deja de ser fascinante. Desde el descubrimiento de nuevos planetas y cuerpos celestes, hasta el seguimiento de la trayectoria de otros que pasan cerca de nuestro planeta, todos estos fenómenos provocan asombro, aunque también dejan algunas preguntas sin respuesta.

Es el caso de los asteroides, cuyo paso cerca de la Tierra siempre provoca algunas inquietudes: ¿es peligroso? ¿Pasará demasiado cerca? ¿Será posible verlo como vemos cualquier otra estrella?

Observar los fenómenos del espacio es interesante para muchas personas. ı Foto: La Razón (con Meta IA)

Es el caso de un nuevo asteroide que se acercará este fin de semana a nuestro planeta, pero para el cual la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), ya ha emitido un veredicto.

El asteroide 2025 PR1 pasará cerca de la Tierra; esto advierte la NASA

Agencias especializadas en astronomía reportaron el acercamiento de un nuevo cuerpo celeste: el asteroide 2025 PR1, el cual está siendo monitoreado por la NASA y el Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra (CNEOS).

Ha llamado la atención de la comunidad científica las características de este asteroide, el cual cuenta con un diámetro estimado de entre 20 y 45 metros, equivalente a una casa o un edificio pequeño.

Un asteroide podría acercarse a la Tierra. ı Foto: La Razón (con Meta IA)

Si un asteroide así impactara contra la Tierra seguramente causaría grandes estragos, pero ¿es esto posible? ¿El asteroide 2025 PR1 llegará a nuestro planeta?

De acuerdo con estimaciones de la NASA, entre este viernes 15 de agosto y el sábado 16 de agosto el citado cuerpo celeste se acercará a nuestro planeta, pero a una distancia que no representa un peligro.

Mapa del asteroide y su cercanía con el sistema solar. ı Foto: NASA

Es decir, alrededor de estos días, el PR1 pasará a una distancia de aproximadamente 1.6 millones de kilómetros, es decir, más de cuatro veces la distancia entre la Tierra y la Luna. Además, este asteroide no será observable desde nuestro planeta.

Sin embargo, el fenómeno sigue siendo atractivo para la comunidad científica, pues su observación es un evento más de interés científico que visual para la población general.

A pesar de ello, los aficionados a la astronomía se ven fascinados por éste y otros fenómenos similares, que recuerdan lo vasto que es el universo.

