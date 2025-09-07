El tercer evento astronómico de este 2025 tuvo lugar hoy, 7 de septiembre. Se trata de un eclipse total de Luna que, aunque no es visible en América, sí se puede apreciar en Europa, África, Asia y Australia, detalló la NASA. Del mismo modo, puedes seguir las redes sociales de la agencia espacial, donde compartirán clips y fotografías para que no te pierdas los detalles de este día tan especial.

Si eres un aficionado de la astronomía, te contamos cuántos eclipses faltan por ocurrir en lo que resta de 2025.

It’s a full moon today! 🌕



Skywatchers in most of Africa, Europe, Asia and Australia may also see a lunar eclipse, or Blood Moon. Totality will begin around 1730 UTC and last for about 82 minutes.



No matter where you are, you can learn how eclipses work: https://t.co/qt42ek6ojZ pic.twitter.com/pxXFRnSjUE — NASA (@NASA) September 7, 2025

¿Cuántos eclipses faltan en 2025?

De acuerdo con la NASA, el eclipse que falta es el del 21 de septiembre, cuando el cielo brindará un espectáculo que entusiasmará nuevamente a los expertos y aficionados de la astronomía. Para ese día, domingo en México, se espera un eclipse parcial de Sol.

TE RECOMENDAMOS: Trámites digitales Qué es la ciudadanía digital y la identidad digital en México

La agencia espacial también señaló que el evento astronómico se podrá observar en lugares como Nueva Zelanda, Australia y la Antártida. Además, afirmó que este eclipse será visible en partes del océano Pacífico y el océano Atlántico.

Si quieres disfrutar el último eclipse de 2025 no olvides cuidar tu visión utilizando gafas especialmente fabricadas para mirar el eclipse o un visor solar portátil seguro que esté aprobado. Las recomendaciones de la NASA son no mirar al Sol a través del lente de una cámara, telescopio, binoculares u otro dispositivo óptico mientras se usan anteojos de eclipse o un visor solar portátil. Advierten que los rayos solares concentrados quemarán el filtro y causarán lesiones oculares graves.

Estos son los eclipses que ya vivimos este 2025

Eclipse total de Luna del 14 de marzo

Un eclipse total de Luna fue visible el pasado 14 de marzo en zonas como el Pacífico, América, Europa occidental y África occidental. El evento capturó la atención de una gran cantidad de observadores en Latinoamérica, pues tuvimos vistas privilegiadas.

Este fenómeno se da cuando la Luna se desplaza hacia la parte interior de la sombra de la Tierra. De este modo, la luz del Sol que atraviesa la atmósfera terrestre llega al satélite y lo ilumina de forma tenue. En estas ocasiones la Luna puede aparecer en tonos anaranjados o rojizos, especialmente si hay polvo o nubes en la atmósfera, creando lo que conocemos como Luna de Sangre.

We've looked at an eclipse from both sides now...

While @NASAGlenn was looking up to see last night's Blood Moon, @Firefly_Space's Blue Ghost lunar lander was looking back at the "diamond ring" of a solar eclipse. A reminder that what you see often depends on your point of view. pic.twitter.com/PRUElF1yd7 — NASA (@NASA) March 14, 2025

Eclipse parcial de Sol del 29 de marzo

El 29 de marzo, días después del eclipse total de Luna, el mundo tuvo la oportunidad de presenciar un eclipse parcial de Sol. Este evento se pudo observar en regiones del planeta Tierra como Europa, Asia, África, América del Norte, América del Sur, el océano Atlántico y el Ártico, confirmó la NASA.

Un eclipse solar parcial sucede cuando la Luna se ubica entre el Sol y la Tierra, pero no de manera completa. En este caso, sólo una parte del Sol parece estar cubierta, creando así la famosa forma de medialuna. Es importante proteger la vista utilizando protección ocular especializada.