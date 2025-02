Transforma Brugada al IAPA para atender adicciones y salud mental

Sentí que me moría en ataques de ansiedad: paciente

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció que el Instituto para la Atención y Prevención de Adicciones (IAPA) se convertirá en el Instituto para la Atención a la Salud Mental y las Adicciones.

Actualmente, el IAPA es un organismo descentralizado de la Administración Pública capitalina que busca reducir el uso, abuso y dependencia de sustancias psicoactivas; mientras que la nueva propuesta estará enfocada en la atención de la salud mental y las adicciones.

“Este instituto y esta estrategia está basada en una perspectiva de derechos humanos, de género, curso de vida y atención comunitaria y tiene tres ejes fundamentales: prevención comunitaria y entornos saludables; escucha y cuidado emocional, y servicios de atención primaria en salud mental y adicciones”, mencionó la mandataria.

TE RECOMENDAMOS: Labores contra delitos de alto impacto Capturan en Iztacalco a un peligroso dealer

El Dato: De acuerdo con las autoridades de la Ciudad de México, la edad promedio de los chilangos para su primer consumo de cigarro y alcohol es a los 12 años.

El anuncio lo hizo Brugada Molina durante la apertura del Centro de Cuidado de las Emociones, Vida Plena, Corazón Contento, en la colonia Mesa los Hornos, en Tlalpan, el cual encabezará Amaya Ordorika Imaz, el cual atenderá los dos problemas mencionados.

Además, la mandataria anunció que, como parte de su plan para atender la salud mental de los capitalinos iniciará una estrategia en secundarias y preparatorias públicas con el despliegue de 200 profesionales en la materia, quienes visitarán los planteles dos veces al mes.

De acuerdo con el sexto informe de la Secretaría de Salud, de 2019 a 2024 con corte a julio, los Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones brindaron 366 mil 680 atenciones, de las cuales 37 mil 900 atenciones relacionadas con ansiedad, 100 mil 759 por depresión, siete mil 952 por estrés, 15 mil 228 por riesgo de suicidio y 61 mil 663 por otros trastornos de salud mental.

2.2 millones de capitalinos consumieron alcohol a diario durante 2020

980 Consultas de salud mental dio la Sedesa entre 2019 y julio de 2024

Además, en 2023 se registraron siete mil 555 atenciones urgentes a personas con trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de alcohol, así como cinco mil 326 debido al uso de sustancias psicoactivas.

Aimme sufre ansiedad desde hace dos años. Sus episodios, explicó, detonaron repentinamente y de manera rápida comenzaron a ser más severos, al grado de que se ha desmayado.

La joven comentó a La Razón que el proyecto de Brugada Molina es favorable, ya que la atención mental en dependencias públicas no es constante y no tiene resultados; mientras que la atención privada es costosa.

“Sentí que me moría en los primeros ataques de ansiedad y pánico que me dieron, antes de 2023 nunca había sentido ansiedad, incluso veía que se hablaba del tema y pensaba que las personas exageraban, pero hasta que me tocó vivirla pude entender que literalmente sientes que te mueres.

“Todavía tomo terapia, pero privada, porque intenté ir al psicólogo a la Clínica 14, pero tenía una consulta al mes, luego la posponían y nunca sentí mejoría, incluso hubo un tiempo en que pensé que los psicólogos eran charlatanes, afortunadamente cuento con el apoyo de mi familia y puedo pagar ese gasto”, mencionó la paciente.

La mujer de 23 años asiste una vez por semana al psicólogo y la consulta le cuesta 800 pesos, lo que significa que tan sólo en un año ha gastado alrededor de 41 mil 600 pesos.

“La verdad es muy lamentable que haya personas que no se puedan dar el lujo de tomar terapia, porque creo que de eso puede depender el futuro de una persona o su estabilidad que uno necesita para poder funcionar bien en todos los aspectos, por eso creo que es bueno que impulsen ayuda de este tipo”, abundó.

Ayer, Ordorika Imaz comentó que la demanda de la atención a la salud mental es urgente, principalmente en algunas locaciones como en la colonia Mesa los Hornos, donde los vecinos exigieron este servicio.

La funcionaria sostuvo que la salud mental no debe ser considerada un lujo, sino una necesidad colectiva y el acceso a los derechos humanos, por lo que se busca garantizar que los afectados tengan acceso universal a psicólogos, ya que gran parte de los capitalinos ha enfrentado crisis emocionales sin el apoyo que se requiere.

De acuerdo con el IAPA, entre las principales razones por las que los jóvenes consumen alguna droga es por problemas familiares y para sumarse a algún grupo social. ı Foto: La Razón

El Análisis Comparativo de los Factores de Riesgo en la Ciudad de México detalla que, de dos mil estudiantes encuestados de primaria y secundaria, 31.4 por ciento opinó que es fácil conseguir marihuana y 32.2 por ciento aseguró que es sencillo acceder a inhalables.

Respecto a las razones por las que los jóvenes consumen, la encuesta arrojó que 31.9 por ciento considera que se debe a problemas familiares, 32 por ciento por pertenecer a un grupo y 18.8 por ciento por emociones negativas como tristeza, soledad y enojo.

“La salud mental no puede seguir siendo vista como un tema secundario, es un pilar fundamental para la construcción de una ciudad más equitativa, segura y solidaria. No podemos hablar de bienestar, sin reconocer la importancia del cuidado emocional”, afirmó Ordorika Imaz.