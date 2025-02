Morena va por regulación de scooters y bicicletas eléctricas en CDMX

La vicecoordinadora de la bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, Brenda Ruiz Aguilar, afirmó que la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, enviará una iniciativa para regular los scooters y bicicletas eléctricos.

En conferencia, la legisladora informó los objetivos prioritarios son sacar a estos vehículos de las ciclovías, incluirlos en la categoría de propulsión eléctrica y elaborar un padrón de comercializadoras de estos vehículos.

Proponen regulación para monopatines, scooters y las bicicletas eléctricas. ı Foto: Pixabay / Kristof Topolewski

Proponen regula bicicletas eléctricas en Reglamento de Tránsito

“Ya no van a poder usar las ciclovías, las ciclovías son para los ciclistas no para vehículos motorizados. El Reglamento de Tránsito va a aplicar de igual forma para bicicletas eléctricas y para los motopatines como para todos los demás vehículos motorizados.

“Ya estuvo bueno que estén abusando y estén poniendo en riesgo tanto a peatones como a ciclistas y abusando sin ningún control”, dijo Ruiz Aguilar.

La morenista consideró que este tipo de vehículos, cuyo costo oscila entre los 14 y 20 mil pesos en tiendas localizadas en la zona centro de la ciudad, no son juguetes y sus velocidades de 45 kilómetros por hora ponen en riesgo a las personas .

En zonas escolares, así como en el Centro Histórico y tianguis, es común observar este tipo de vehículos y muchas veces los usuarios de éstos, sin ninguna medida de seguridad, sortean a los peatones, pues transitan por calles angostas.

Ruiz Aguilar informó que ha habido accidentes viales con este tipo de vehículos, aunque no precisó cuántos; además, la Secretaría de Movilidad no los ha tomado en cuenta en sus reportes trimestrales de hechos de tránsito.

“Ya no podemos permitir que sigan abusando de creerse vehículos no motorizados o creerse vehículos que no hacen daño cuando nos ponen en riesgo a todas y todos”, dijo la diputada local.

