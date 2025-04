Miguel se llevó víctimas a la tumba y no eran siete, sino más: abogada

La abogada de una de las víctimas de Miguel “N”, El Feminicida de Iztacalco, Erendali Trujillo, afirmó que la muerte del sospechoso no es un acto de justicia para las víctimas de éste; además, dijo que están en espera de los estudios forenses para determinar si la muerte del sujeto fue un accidente, suicidio, o bien, si se trata de la misma persona.

Posterior a su visita al Reclusorio Oriente, la defensora expuso que no hay certeza de la versión de las autoridades, quienes el lunes indicaron que el hombre murió tras una caída y contusión. Comentó que las víctimas secundarias se enteraron del hecho por medio de noticias, lo cual les afectó psicológicamente.

El Dato: La fiscalía capitalina descubrió que Miguel “N” guardaba restos óseos en el departamento donde vivía, así como diversos artículos de otras mujeres.

“Casandra (la mamá de María José) está destruida, está enojada, triste, todo lo que ya se había avanzado en la parte psicológica representa un retroceso, ella dice: ‘esto no es justicia, justicia es que mi hija tuviera una sentencia condenatoria en contra de Miguel y ésto sólo implica que no va a haber justicia para mi hija ni para mí ni para todos los demás’”, declaró.

El 16 de abril de 2024, María José Castillo se encontraba en su domicilio ubicado en la calle Primera Cerrada 16 de Septiembre, número 18, en la colonia La Cruz Coyuya, cuando Miguel “N”, quien también rentaba en el mismo inmueble, entró a su departamento, la violó y la apuñaló.

La madre de la víctima llegó en el momento en el que el agresor salía de la habitación de María José, pero su hija ya se encontraba sin signos vitales y en un intento de defenderla, Miguel “N” también atacó a la señora dejándola en estado de coma.

Erendali Trujillo explicó que días previos a la muerte del feminicida, ella y la madre de María José estuvieron en contacto para organizarse para la audiencia de vinculación a proceso que se celebraría el 13 de abril, cuando murió.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detalló que Miguel “N”, detenido el 18 de abril de 2024, fue llevado al servicio médico del penal y posteriormente al Hospital General de Iztapalapa, donde lo diagnosticaron sin signos vitales.

5 días faltaban para que Miguel “N” cumpliera un año de su aprehensión

21 Personas vinculadas a proceso hubieron en 2024 por el delito de feminicidio

La dependencia informó el lunes que el hombre, de profesión químico, tenía vigilancia con custodio de vista y tratamiento con medicamento controlado supervisado por el Servicio Médico del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

Ayer, la litigante sostuvo que, si las autoridades hubieran seguido los protocolos de seguridad, el escenario sería diferente, pues subrayó que las autoridades no actuaron con perspectiva de género.

“Creo que para las víctimas es reconfortante decir: ‘sé que está privado de su libertad’, pero ante este escenario evidentemente no va a pasar, para mí es una vez más dejar en estado de indefensión y vulnerabilidad a las víctimas”, consideró.

Erendali Trujillo añadió que se reunió con el director del Reclusorio Oriente, José López Ibarra, quien prometió dar acceso a la información sobre el tema; sin embargo, la abogada expuso que el caso se turnará a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

“Vamos a ir al Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses para que nos puedan dar el acceso de manera urgente a la necropsia de ley que se supone ya se le debió haber practicado a Miguel y nos puedan dar los resultados, nosotros a la par vamos a ingresar peritos en materia privada para que revisen si es correcto o no el esclarecimiento”, apuntó.

La abogada añadió que ella y peritos prepararon una perfilación criminal que llevarían a juicio y el resultado arrojó que Miguel “N” era una persona peligrosa para él mismo, así como para la sociedad y la población interna del penal, pero un juez de control del Reclusorio Oriente consideró que no era pertinente.

“El no haber ingresado esta prueba para juicio nos limitó el poder realizar la diligencia de traslado, además, es una prueba que por primera vez se iba a llevar a juicio en México y que el juez no consideró, una prueba que hubiera ayudado mucho al Sistema Penitenciario para justificar que era una persona que no tenía que estar en este penal”, dijo.

La defensa mencionó que sólo por el caso de María José y su mamá, Casandra, la fiscalía local pedía una pena máxima de 116 años para Miguel “N”, quien tras ser detenido, se le relacionó con al menos otras siete víctimas.

El pasado 8 de abril, la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha María Alcalde Luján, informó que, entre el primer trimestre de 2019, respecto al mismo periodo de 2025, en total 44 personas fueron vinculadas a proceso por el delito de feminicidio.

Además, en el informe de seguridad, la funcionaria destacó que, en comparación con 2019, en el presente año aumentó 350 por ciento la eficiencia ministerial.

CONTACTO CON VÍCTIMAS. Erendali Trujillo también manifestó su indignación, ya que El Feminicida de Iztacalco consiguió teléfonos de las víctimas y la semana pasada las contactó desde el Reclusorio Oriente para hacerles saber que no se arrepentía de sus actos.

“Él (Miguel “N”) realizó una llamada el día jueves pasado, hoy sabemos por las propias líneas de investigación que me otorgó el director, que fue a través de una caseta que tienen adentro (...) básicamente para burlarse y decir que no se arrepentía de nada, que lo que había hecho a él lo satisfacía”, subrayó.

La abogada advirtió que se investigará cómo Miguel consiguió los números telefónicos de las víctimas, en ese sentido, la abogada compartió que el director del Reclusorio Oriente prometió que si durante la investigación se descubre que hay funcionarios o trabajadores involucrados en los hechos, actuará conforme a la ley.

“Miguel se llevó víctimas a la tumba, no era una sola línea de investigación, eran muchas y no eran siete víctimas, eran más. Mientras la fiscalía siga sin voltear a ver a sus víctimas y el Poder Judicial sea inhumano va seguir pasando, Miguel es uno de muchos que hay ahí afuera, uno de tantos que hay privando la vida y desapareciendo a mujeres”, apuntó.

Identificadas │ Entre las víctimas de Miguel “N” están las siguientes mujeres:

María José “N”, de 17 años

Amairany “R”, de 31 años

Viviana Elizabeth “G”, de 37 años

Norma Elena “O”, de 41 años

Cinthia Vanesa “E”, de 39 años

Laura “V”, de 33 años

Claudia Andrea “A”, de 36 años