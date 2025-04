Reportan fallas de la alerta sísmica en celulares

Aunque varios ciudadanos recibieron la alerta sísmica en sus celulares durante el Simulacro Nacional, hubo quieres reclamaron que no fueron notificados, por lo que reprobaron esta modalidad para prevenirse en caso de un temblor.

En punto de las 11:30 sonó la alerta sísmica en las 16 alcaldías, pero en algunos dispositivos móviles la notificación llegó hasta cinco minutos después, “Alerta presidencial, simulacro de sismo”, decía el mensaje.

📢 Para prevenir a la ciudadanía de posibles desastres naturales, y asegurar los protocolos de Protección Civil, este martes 29 de abril se activaron los altavoces en 11 estados del país, con la Alerta Sísmica por el Primer Simulacro Nacional de este 2025, con una hipótesis de… pic.twitter.com/lGfNYN2kIz — La Razón de México (@LaRazon_mx) April 29, 2025

“A mí nunca me llegó ningún mensaje, estaba al pendiente porque aposté con mi amiga a que no iba a llegar, porque el año pasado tampoco me llegó el mensaje. Sería una buena idea si funcionará porque, por ejemplo, en mi casa no hay altavoces, o no sirven, no sé, entonces lo del celular sería muy bueno, si es que sirviera”, compartió Joanna.

Quieres recibieron la notificación opinaron que fue tardía, y en caso de que el simulacro hubiera sido un temblor como el del 19 de septiembre de 2017, de magnitud de 7.1, difícilmente hubieran logrado salir de sus edificios.

“No veo mal la idea, pero recibí la alerta en el teléfono ya cuando estaba aquí abajo, creo que si esto no hubiera sido un simulacro y se hubiera tratado de un sismo como los de años pasados, el escenario sería otro y podría ser muy trágico.

“Igual las compañías telefónicas, el gobierno, o quien se encargue de esto, debería tomar en cuenta este tipo de problemáticas que surgen en los simulacros para que funcionen a la hora de un caso real”, opinó Jorge.

Durante el simulacro, cientos de personas se concentraron en el Zócalo capitalino y sus alrededores, la mayoría de las tiendas departamentales, zapateras, tiendas de ropa y otros locales, realizaron un protocolo de emergencia y evacuaron de forma ordenada.

De igual forma se atendió el ejercicio en el centro hospitalario de La Raza, del IMSS.

▶️ #VIDEO | Así se llevó a cabo el reingreso de pacientes y personal de salud en el Centro Médico Nacional, La Raza, después del Simulacro Nacional 2025 en la #CDMX



📹: Cristina Ocampo / @LaRazon_mx pic.twitter.com/JkAevfQAa6 — La Razón de México (@LaRazon_mx) April 29, 2025

Personal del Gobierno y tiendas como Palacio de Hierro y Liverpool salieron de sus edificios, había personas que cargaban letreros e hicieron filas tras ellos para ubicarse por pisos o departamentos; también había personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y Protección Civil.

En algunos puntos colocaron lonas verdes cuadradas que señalaba los puntos de reunión para mantenerse seguros, en caso de sismo. Por otro lado, hubo ciudadanos que ignoraron la alerta, pues justificaron que se trataba de un simulacro.

“Esta bien que hagan estos cáliz, pero realmente cuando pasa un temblor nadie sigue los protocolos, a todos nos ganan los nervios y la desesperación; además, ahorita llevo un poco de prisa, por eso prefiero adelantarme al Metro mientras todos están aquí entretenidos en esto”, dijo Marian después de ignorar las indicaciones de un policía.

El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), informó que de acuerdo con el análisis de altavoces se tuvo una efectividad de 99 por ciento; asimismo, exhortaron a la ciudadanía a reportar en caso de que los altavoces cercanos no hayan sonado.

▶️ #VIDEO | Helicópteros de los Cóndores de la SSC supervisan el Simulacro Nacional 2025 en la CDMX.



📹: SSC / @LaRazon_mx pic.twitter.com/CCcODrYf8K — La Razón de México (@LaRazon_mx) April 29, 2025

