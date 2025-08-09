CDMX registra MALA calidad del aire este 9 de agosto: ¿se activará contingencia ambiental?

Reportan "mala" calidad del aire este sábado 9 de agosto en la Ciudad de México y el Estado de México.

El Sistema de Monitoreo Atmosférico (SIMAT) actualiza cada hora el reporte de calidad del aire en la Ciudad de México y la zona conurbada del Estado de México para informar a la población los niveles de contaminantes que permitan tomar precauciones ante posibles riesgos a la salud.

Cuando se detectan altos niveles de ozono (O3) o de partículas PM10 y PM2.5, que ponen en riesgo la salud de la población, las autoridades pueden declarar una Contingencia Ambiental, lo que activa restricciones como el doble Hoy No Circula y otras medidas para reducir la contaminación.

No obstante, la Contingencia Ambiental no se ha implementado desde el pasado 25 de abril, cuando la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó la sexta contingencia ambiental de 2025.

Para este sábado 9 de agosto, te contamos en La Razón el estado de la calidad del aire en la capital del país y su zona conurbada, de acuerdo con el más reciente informe del SIMAT.

Calidad del aire en CDMX de este 9 de agosto

De acuerdo con el reporte de las 15:00 horas, se registra “mala” calidad del aire en la Ciudad de México.

La estación de monitoreo MER, en la alcaldía Venustiano Carranza, es la única que registra calidad del aire “aceptable”.

En contraste, 12 estaciones de monitoreo registran “mala” calidad del aire:

Tlalpan (AJM) Benito Juárez (BJU) Azcapotzalco (CAM) Coyoacán (CCA) Gustavo A. Madero (GAM) Cuauhtémoc (HGM) Iztacalco (IZT) Miguel Hidalgo (MGH) Álvaro Obregón (PED) Tláhuac (TAH) Coyoacán (UAX) Iztapalapa (UIZ)

Tres estaciones de monitoreo se mantienen en mantenimiento, o no arrojaron datos:

CUA y SFE, en Cuajimalpa

SAC en Iztapalapa

¿Cómo está la calidad del aire este 9 de agosto en el Edomex?

A las 15:00 horas de este sábado 9 de agosto, únicamente la estación LPR, anexo de Tlalnepantla, en el Estado de México, registra “buena” calidad del aire.

Otras tres estaciones de monitoreo registran “mala” calidad del aire:

Naucalpan (FAC) Nezahualcóyotl (FAR) Tlalnepantla (TLA)

Mientras tanto, en otras ocho estaciones se reporta calidad del aire “aceptable”:

Atizapán (ATI) Cuautitlán Izcalli (CUT) Ecatepec (LLA) Nezahualcóyotl (NEZ) Ecatepec (SAG) Tultitlán (TLI) Coacalco (VIF) Ecatepec (XAL)

Reportan "mala" calidad del aire este 9 de agosto en el Valle de México. ı Foto: SIMAT

Así se evalúa el estado de la calidad del aire en el Valle de México

De acuerdo con la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México, el estado de calidad del aire se clasifica en cinco niveles, dependiendo de los riesgos a la salud:

Buena, de color verde : calidad del aire óptima, con riesgo mínimo para la salud. La población en general y los grupos sensibles pueden realizar actividades al aire libre sin problemas

Aceptable, de color amarillo : calidad del aire es regular, aunque personas vulnerables y con problemas respiratorios deben limitar las actividades físicas al aire libre

Mala, de color naranja : calidad del aire representa riesgo a la salud de la población general. Limita, moderadamente, las actividades físicas al aire libre

Muy mala, de color rojo : calidad del aire empeora considerablemente y hay riesgo muy alto para toda la población. Se recomienda evitar actividades al aire libre

Extremadamente mala, de color morado: es el nivel más crítico, cuando la calidad del aire es extremadamente mala para toda la población. Se recomienda evitar cualquier actividad al aire libre y permanecer en espacios interior libres de humo

