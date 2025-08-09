Lluvia en CDMX del viernes dejó 14 árboles caídos; seguirán lluvias HOY 9 de agosto

Bomberos de la Ciudad de México atienden caída de árboles por lluvias del viernes.

Las fuertes lluvias registradas el viernes 8 de agosto en la Ciudad de México provocaron 31 encharcamientos y 14 árboles caídos, además de que autoridades informaron que seguirán las lluvias fuertes puntuales, aunque predominará un ambiente cálido.

De acuerdo con un comunicado del Gobierno de la Ciudad de México recuperado por medios nacionales, las lluvias de este viernes provocaron diversos incidentes en la capital mexicana, especialmente la caída de 14 árboles, que fueron atendidas por los Bomberos.

#Tlaloque2025 l A fin de agilizar el flujo vehicular en las avenidas #Insurgentes y #SanFernando al sur de la #CiudadDeMéxico, donde se formó un encharcamiento de aproximadamente 100 metros, oficiales de la Subsecretaría de Control de #Tránsito de la #SSC desplegaron un… pic.twitter.com/MYf30D2UYo — SSC CDMX (@SSC_CDMX) August 9, 2025

Además, se registraron encharcamientos, especialmente en la alcaldía Coyoacán, donde también se presentó una fuerte caída de granizo.

Los encharcamientos por granizo fueron atendidos por equipos de emergencia, que liberaron la circulación después de que el hielo obstruyera la circulación de los vehículos.

Por otro lado, para este sábado 9 de agosto, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México informó que seguirán los intervalos de chubascos y lluvias fuertes puntuales, aunque predominará un ambiente cálido.

A través de su informe diario, Protección Civil remarcó que se espera un ambiente “caluroso y cielo parcialmente nublado”, con temperaturas máximas de 25 grados Celsius hacia las 15:00 horas.

#LaPrevenciónEsNuestraFuerza | 🌫️ Este es el pronóstico meteorológico para hoy en la #CapitalDeLaTransformación. ✨



☝️ Para más información consulta las redes de @SGIRPC_CDMX y @SEGIAGUA y mantente al tanto de las últimas actualizaciones. 🌤️ pic.twitter.com/dFtwoNoyoh — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) August 9, 2025

Sin embargo, advirtió que, alrededor de las 18:00 horas, se esperan “intervalos de chubascos con lluvias fuertes puntuales, posible caída de granizo y actividad eléctrica”.

Por lo anterior, autoridades urgieron a tomar precauciones y mantenerse informado a través de los canales oficiales.

¿Cómo evitar accidentes durante la temporada de lluvias?

Revisa y mantén en buen estado el sistema de frenos, luces y llantas de tu auto antes de conducir bajo la lluvia

Reduce la velocidad y aumenta la distancia entre vehículos, ya que el pavimento mojado incrementa el riesgo de derrapes

Utiliza siempre el cinturón de seguridad y evita distracciones al volante

No cruces calles inundadas, ya que podrían ocultar baches, coladeras destapadas o corrientes peligrosas

Presta atención a semáforos, señalizaciones y avisos oficiales en caso de cierres o desvíos por inundaciones

No pases a pie por zonas con cables eléctricos caídos o postes dañados

Si vas caminando, usa calzado antideslizante y evita correr para no resbalarte

Procura circular solo por rutas conocidas y evita puentes o túneles inundados

Mantente informado sobre las condiciones meteorológicas y sigue consejos de Protección Civil

