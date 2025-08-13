Fracasan, 9 de cada 10 intentos de extorsión en la CDMX: C5

Salvador Guerrero en octubre de 2024, en el C5.

El titular del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5), Salvador Guerrero Chiprés, afirmó que, actualmente, nueve de cada 10 casos de tentativa de extorsión fracasan.

El funcionario que, en comparación con hace siete años, este tipo de delito ha sido frenado por las autoridades capitalinas, lo que ha dado como resultado que la capital tenga los niveles más bajos en cuanto a este ilícito en su modalidad presencial.

El Dato: Desde noviembre del año pasado, existe la línea antiextorsión en la Ciudad de México, 55 5036 3301.

“A diferencia de hace siete años, actualmente casi nueve de cada 10 casos de tentativa de extorsión fracasan en la capital nacional. Esto se explica, en buena parte, porque los delincuentes han optado a la extorsión telefónica y digital, ante el incremento de la eficiencia de la policía y la fiscalía.

“La Ciudad de México ahora tiene los niveles más bajos de extorsión presencial. La mayor parte de estos casos está relacionada con la economía informal, concretamente con el ambulantaje”, explicó a La Razón.

Guerrero Chiprés destacó la importancia de los gabinetes de seguridad como centro de la estrategia para enfrentar esta actividad delincuencial.

El titular del C5 comentó que estas medidas llevadas a cabo en el Gobierno capitalino, por medio del análisis diario, han permitido dar golpes al crimen.

450 mil líneas telefónicas para extorsionar ha identificado el Consejo Ciudadano

“En la medida en que las personas reunidas en esos gabinetes reciban la supervisión de los gobernadores se van dando resultados, concretamente más cateos, más aprehensiones y estructura de patrullaje digital”, agregó.

Otras estrategias clave enfatizadas por el funcionario son la implementación de campañas de prevención, líneas de atención telefónica en esa materia, talleres para vecinas, vecinos y empresarios y la petición de la ciudadanía de organizar pagos simulados para que las autoridades detengan en flagrancia a los extorsionadores.

De acuerdo con Guerrero Chiprés, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México ha documentado alrededor de 450 mil líneas telefónicas utilizadas con fines de extorsión.

A través de la aplicación No + XT (No más extorsiones), el Consejo cuenta con este banco de números telefónicos. No obstante, aunque el director del C5 reconoce la utilidad de estas bases de datos, no terminan por resolver la crisis por este delito.

“Hay que entender la lógica con que trabajan los delincuentes.

“Un mismo teléfono puede tener 40 o 50 tarjetas SIM que son intercambiadas en los cuartos de castigo de los delincuentes.Saben que pueden agregar números telefónicos, casi infinitamente . Aunque es útil tener todos los datos en una lista, no garantiza eliminar el riesgo. Porque simplemente compran otra tarjeta SIM. Así que es de parcial eficiencia”, dijo Guerrero Chiprés.

El director del C5 recomendó a la población tener prácticas de autocuidado de la huella digital y frente a las llamadas anónimas. “Eso elimina prácticamente 98 por ciento del riesgo extorsivo”, agregó.