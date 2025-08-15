Aprehenden a dos con uniformes olímpicos

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó sobre la detención de Mario “N” y Pedro “N”, quienes ofrecían prendas y accesorios deportivos que podrían estar relacionados con el robo de 900 uniformes del Comité Olímpico Mexicano.

El órgano autónomo local detalló que la captura de los dos sujetos se dio en atención a una denuncia, en la cual se indicó que en el inventario del 8 de agosto se detectó un faltante de 900 uniformes destinados para la delegación mexicana en próximas competencias. El valor asciende a cerca de 500 mil pesos.

Así, las investigaciones llevaron a los elementos de seguridad a detectar que en redes sociales estaban en venta prendas con características similares a las reportadas como robadas.

500 mil pesos es el valor estimado de las 900 prendas del Comité Olímpico

“Agentes de la Policía de Investigación (PDI) implementaron operativos que derivaron en la detención en flagrancia de Mario “N”, en la colonia Jardín Balbuena, alcaldía Venustiano Carranza, y de Pedro “N”, en la colonia Ejército Constitucionalista, alcaldía Iztapalapa”, indicó.

La Fiscalía de la Ciudad de México, que encabeza Bertha María Alcalde Luján, detalló que a los sospechosos los agentes de la PDI les aseguraron prendas y accesorios deportivos.

Además, los elementos de seguridad presentaron a Mario “N” y Pedro “N” ante la autoridad ministerial para integrar las carpetas de investigación por el delito de encubrimiento por receptación.

“La Fiscalía CDMX reitera su compromiso con la investigación y persecución de los delitos, así como con la protección del patrimonio de instituciones y ciudadanía”, precisó.