Activan Alerta Amarilla en CDMX por temperaturas bajas para el domingo 15 de marzo

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC CDMX) activó la Alerta Amarilla en la alcaldía Tlalpan debido a la previsión de temperaturas bajas durante la madrugada y la mañana del domingo 15 de marzo de 2026.

La dependencia informó que se esperan mínimas de entre 4 y 6 °C, lo que representa un riesgo moderado para la población, especialmente para niñas y niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias o crónicas.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, durante la madrugada y primeras horas del domingo:

Las temperaturas podrían descender hasta 4 °C

Se espera sensación térmica más baja debido al viento

Predominará cielo despejado con bajas temperaturas

Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del domingo 15/03/2026, en la demarcación: @TlalpanAl.



Mantente informado. #PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/fkiFdlmcMp — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) March 14, 2026

Recomendaciones de Protección Civil

La SGIRPC CDMX emitió las siguientes medidas preventivas:

Abrigarse con varias capas de ropa, especialmente por la noche y temprano en la mañana

Cuidar a grupos vulnerables como personas mayores y niñas y niños

Mantener hidratación y alimentación adecuada

Usar calefactores y estufas bajo supervisión para evitar accidentes

Evitar permanecer al aire libre durante las horas más frías

Cuidar a mascotas y animales domésticos, manteniéndolos en espacios cálidos

¿A qué debe la Alerta Amarilla?

La Alerta Amarilla es un aviso preventivo que indica riesgo moderado por condiciones climatológicas adversas. Su objetivo es:

Informar a la población sobre posibles riesgos para la salud

Permitir que la ciudadanía tome precauciones y medidas preventivas

Preparar a la población ante posibles cambios en el pronóstico climático

En caso de que las temperaturas bajen más de lo previsto, la SGIRPC CDMX podría elevar la alerta a Naranja, indicando mayor riesgo.

Se recomienda a la población seguir los canales oficiales de la SGIRPC CDMX y del Servicio Meteorológico Nacional para conocer las actualizaciones del clima y de las alertas preventivas.

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MSL