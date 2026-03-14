Toma precauciones

Activan Alerta Amarilla en CDMX por temperaturas bajas para el domingo 15 de marzo

Estás son las alcaldías de la CDMX con Alerta por bajas temperaturas para este domingo

Bajas temperaturas CDMX
Bajas temperaturas CDMX Foto: Cuartoscuro/Especial
Por:
Mariana Salazar Lozada

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC CDMX) activó la Alerta Amarilla en la alcaldía Tlalpan debido a la previsión de temperaturas bajas durante la madrugada y la mañana del domingo 15 de marzo de 2026.

La dependencia informó que se esperan mínimas de entre 4 y 6 °C, lo que representa un riesgo moderado para la población, especialmente para niñas y niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias o crónicas.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, durante la madrugada y primeras horas del domingo:

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  • Las temperaturas podrían descender hasta 4 °C
  • Se espera sensación térmica más baja debido al viento
  • Predominará cielo despejado con bajas temperaturas

Recomendaciones de Protección Civil

La SGIRPC CDMX emitió las siguientes medidas preventivas:

  • Abrigarse con varias capas de ropa, especialmente por la noche y temprano en la mañana
  • Cuidar a grupos vulnerables como personas mayores y niñas y niños
  • Mantener hidratación y alimentación adecuada
  • Usar calefactores y estufas bajo supervisión para evitar accidentes
  • Evitar permanecer al aire libre durante las horas más frías
  • Cuidar a mascotas y animales domésticos, manteniéndolos en espacios cálidos

¿A qué debe la Alerta Amarilla?

La Alerta Amarilla es un aviso preventivo que indica riesgo moderado por condiciones climatológicas adversas. Su objetivo es:

  • Informar a la población sobre posibles riesgos para la salud
  • Permitir que la ciudadanía tome precauciones y medidas preventivas
  • Preparar a la población ante posibles cambios en el pronóstico climático

En caso de que las temperaturas bajen más de lo previsto, la SGIRPC CDMX podría elevar la alerta a Naranja, indicando mayor riesgo.

Se recomienda a la población seguir los canales oficiales de la SGIRPC CDMX y del Servicio Meteorológico Nacional para conocer las actualizaciones del clima y de las alertas preventivas.

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MSL

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