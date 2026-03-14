Activan Alerta Amarilla en CDMX por temperaturas bajas para el domingo 15 de marzo

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México (SGIRPC CDMX) activó la Alerta Amarilla en la alcaldía Tlalpan debido a la previsión de temperaturas bajas durante la madrugada y la mañana del domingo 15 de marzo de 2026.
La dependencia informó que se esperan mínimas de entre 4 y 6 °C, lo que representa un riesgo moderado para la población, especialmente para niñas y niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias o crónicas.
Según el Servicio Meteorológico Nacional, durante la madrugada y primeras horas del domingo:
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- Las temperaturas podrían descender hasta 4 °C
- Se espera sensación térmica más baja debido al viento
- Predominará cielo despejado con bajas temperaturas
Recomendaciones de Protección Civil
La SGIRPC CDMX emitió las siguientes medidas preventivas:
- Abrigarse con varias capas de ropa, especialmente por la noche y temprano en la mañana
- Cuidar a grupos vulnerables como personas mayores y niñas y niños
- Mantener hidratación y alimentación adecuada
- Usar calefactores y estufas bajo supervisión para evitar accidentes
- Evitar permanecer al aire libre durante las horas más frías
- Cuidar a mascotas y animales domésticos, manteniéndolos en espacios cálidos
¿A qué debe la Alerta Amarilla?
La Alerta Amarilla es un aviso preventivo que indica riesgo moderado por condiciones climatológicas adversas. Su objetivo es:
- Informar a la población sobre posibles riesgos para la salud
- Permitir que la ciudadanía tome precauciones y medidas preventivas
- Preparar a la población ante posibles cambios en el pronóstico climático
En caso de que las temperaturas bajen más de lo previsto, la SGIRPC CDMX podría elevar la alerta a Naranja, indicando mayor riesgo.
Se recomienda a la población seguir los canales oficiales de la SGIRPC CDMX y del Servicio Meteorológico Nacional para conocer las actualizaciones del clima y de las alertas preventivas.
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MSL