Brugada entrega apoyos económicos por 18 mdp a familias afectadas por lluvias en Venustiano Carranza, GAM e Iztacalco

Clara Brugada Molina, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, entregó cheques por 18 millones 30 mil pesos a mil 343 familias afectadas por las torrenciales lluvias registradas recientemente en las alcaldías Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero e Iztacalco.

Al encabezar la entrega de apoyos económicos, la mandataria capitalina informó que se entregaron: 882 cheques en Gustavo A. Madero, 362 en Venustiano Carranza y 100 en Iztacalco, los cuales se asignan dependiendo de la gravedad de la afectación.

Para los vecinos donde el nivel del agua en sus domicilios alcanzó una altura de 5 a 14 centímetros, les darán un apoyo de 5 mil pesos; en tanto, para quienes enfrentaron en sus casas niveles de 16 a 50 centímetros, recibirán 10 mil pesos; además, donde el agua superó 50 centímetros en las viviendas les otorgarán 25 mil pesos.

“Hubo principalmente tres divisiones de afectación de daños, con lo que nosotros, como Gobierno de la Ciudad, los apoyaremos. Este apoyo es extra al seguro” Clara Brugada, Jefa de Gobierno



Brugada Molina aclaró que este apoyo que se brinda es adicional al seguro que el Gobierno de la Ciudad tiene contratado para este tipo de siniestros, cuyos evaluadores ya pasaron a los domicilios para hacer el recuento de daños.

Las viviendas afectadas en la alcaldía Venustiano Carranza se ubican en las colonias Azteca, Progresista, Revolución, Quinto Tramo de 20 de Noviembre, Ampliación Venustiano Carranza, Pensador Mexicano, Aquiles Serdán y Romero Rubio.

En Iztacalco, hubo daños en las unidades habitacionales Mujeres Ilustres, Agua Caliente, Laurel 32, 10 y 24, y las colonias Cuchilla, Agrícola Oriental, Pantitlán e Infonavit.

Y en la alcaldía Gustavo A. Madero, las colonias afectadas son Villa de Aragón, Pradera, Providencia, Ampliación Providencia, así como Cuarta y Quinta Sección de Aragón.

La Jefa de Gobierno añadió que, además de atender de manera inmediata las afectaciones por las lluvias, se trabajará de forma coordinada con la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) en un proyecto que solucione y erradique la problemática de las inundaciones en los distintos puntos de la capital del país; además, dijo, se trabaja en la actualización y mejora del Protocolo Metropolitano de Operación del Drenaje Profundo.

“Quiero también, entonces, decir que todo lo que se tenga que hacer para mejorar el drenaje y evitar inundaciones lo vamos a hacer. Todo, no sólo es atender la emergencia, sino es atender el fondo del por qué se dan las inundaciones” Clara Brugada, Jefa de Gobierno



Por su parte, el secretario de Gestión Integral del Agua, José Mario Esparza Hernández, informó sobre las acciones que se realizaron en las colonias afectadas en las tres demarcaciones para atender la emergencia, entre ellas el desazolve y bombeo de casas, sótanos, colectores y drenajes, que permitió acelerar el flujo y desalojo de agua estancada.

Señaló que ante las lluvias del pasado domingo y lunes, de inmediato se puso en marcha el Operativo Tlaloque Reforzado y se destinaron cuadrillas con equipos hidroneumáticos, pipas, bombas de achique y bombas Hércules para la extracción del agua.

Señaló que entre los trabajos estuvo la revisión integral de la infraestructura del drenaje para reemplazar las áreas dañadas, mediante un análisis topográfico, a través del Protocolo de Operación Metropolitana, que se lleva a cabo en conjunto con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a la cual agradeció su apoyo.

Dijo que también se trabaja de manera conjunta con la Comisión del Agua del Estado de México para hacer desazolves dentro del territorio de esa entidad en el Río de los Remedios e impulsar una nueva planta de bombeo de aguas pluviales.

“Esto nos va a ayudar a también darle más capacidad de flujo y liberar esta zona aquí en la península de Carranza”, puntualizó.

Añadió que en algunas zonas de la alcaldía Gustavo A. Madero el agua de lluvia alcanzó entre 70 y 80 milímetros, y ante la pérdida del declive de un colector, el líquido se estacionó y se regresó causando inundaciones.

Durante su intervención, la secretaria de Inclusión y Bienestar Social, Araceli Damián González, expuso que en las tres alcaldías se repartieron 20 mil raciones de comida en total.

En la alcaldía Venustiano Carranza, 506 kits de limpieza, 200 despensas, 812 colchones y 2 mil 50 raciones de comida.

En Iztacalco, 300 kits de limpieza, 100 despensas, 9 colchones y 9 mil 500 raciones de comida; y en Gustavo A. Madero se repartieron 900 kits de limpieza, 700 despensas, 33 colchones, una silla de ruedas y 7 mil 700 raciones de comida.

A la par de los cheques entregados, el gobierno encabezado por Clara Brugada Molina dará enseres, colchones, kits de limpieza y despensas a las familias afectadas en cuyas viviendas ya se realizaron trabajos de limpieza y se les otorgaron 20 mil desayunos, comidas y cenas de forma gratuita .

La secretaria de Salud, Nadine Gasman Zylbermann, mencionó que tanto en Venustiano Carranza, como en Gustavo A. Madero e Iztacalco se instalaron puestos de salud, además se recorrieron todos los domicilios afectados con el fin de atender molestias estomacales, oculares, cutáneas y otras. También se aplicaron vacunas contra el tétanos, se apoyó con verificar la potabilidad del agua, entre otras acciones.

Por su parte, el secretario de Vivienda, Inti Muñiz Santini, señaló que en Venustiano Carranza se invertirán 800 mil pesos para mantenimiento a 24 departamentos, principalmente a losetas y puertas; en Iztacalco se aplicarán 710 mil pesos para el mantenimiento de un edificio de 12 departamentos; en Gustavo A. Madero se destinarán 870 mil pesos para la atención de 29 viviendas.

El titular de la Secretaría de Obras y Servicios, Raúl Basulto Luviano, informó sobre los trabajos realizados en colonias de las alcaldías Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero e Iztacalco, donde se hizo la limpieza y lavado de cisternas y andadores, además de brindar en algunos domicilios costaleras para mitigar y prevenir el ingreso de agua a los inmuebles.

En los eventos estuvieron presentes el secretario de Gobierno, César Cravioto Romero; el secretario de Atención Ciudadana, Tomás Pliego Calvo, así como las alcaldesas de Venustiano Carranza, Evelyn Parra Álvarez; de Iztacalco, Lourdes Paz Reyes, y el alcalde de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano Reynoso.

