Brugada da banderazo de salida del Programa Integral de Mantenimiento de la Carpeta Asfáltica

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció la puesta en marcha del Plan Integral de Recuperación de la Carpeta Asfáltica.

“Son 10 kilómetros de calles cerradas en donde están los trabajadores haciendo su labor y todos traen su chaleco fosforescente también por cualquier cosa”, precisó Clara Brugada.

A la mandataria capitalina, que ofreció entrevista con los medios, se le preguntó acerca de la inversión de este plan.

“Bueno, una cosa es el bacheo y en eso tenemos durante todo el año 500 millones de pesos destinados. Y la repavimentación, que es año 2025, de octubre a diciembre y año 2026, son 2 mil 200 millones de pesos.

“Es una cantidad muy importante, que se va recurso de los 2 años y anual, pero también una pavimentación de 250 kilómetros, es de lo más trascendente, estratégico, necesario en la ciudad, porque una calle bien pavimentada es una calle que no va a tener baches”, contestó Clara Brugada.

Transcripción de la entrevista realizada a la Jefa de Gobierno:

JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CLARA BRUGADA MOLINA (CBM): Muy bien. Entonces, creo que está muy reforzada la seguridad. Tenemos un acuerdo con tránsito para que no permita que pasen los autos, se cierra por…

SECRETARIO DE OBRAS Y SERVICIOS, RAÚL BASULTO LUVIANO (RBL): Se cierra por completo completo la calle.

PREGUNTA (P): Calles cerradas, nadie va poder pasar

CBM: .. en la noche.

Entonces, son 10 km de calles cerradas en donde están los trabajadores haciendo su labor y todos traen su chaleco fosforescente también por cualquier cosa.

P: En cuanto a los recursos, porque pues es es un tramo bastante importante y como bien lo señalaba, no es lo mismo nada más llegar y aventar pues cualquier tipo de mezcla, a pues, ya hacer una repavimentación, sobre todo en avenidas principales.

CBM: Bueno, una cosa es el bacheo y en eso tenemos durante todo el año 500 millones de pesos destinados. Y la repavimentación, que es año 2025, de octubre a diciembre y año 2026, son 2 mil 200 millones de pesos.

Es una cantidad muy importante, que se va recurso de los 2 años y anual, pero también una pavimentación de 250 kilómetros, es de lo más trascendente, estratégico, necesario en la ciudad, porque una calle bien pavimentada es una calle que no va a tener baches.

P: Su llamado a los ciudadanos que se pudieran ver afectados por estas obras, porque pues al final del día…

CBM: Lo estamos haciendo en la noche para que no tengamos ningún problema con la población y vamos a estar informando todos los días el tramo que ya se hizo y el tramo que vamos a hacer en la noche para que la gente tome sus precauciones y sepa que se está trabajando para beneficio de la ciudadanía en las noches en tales y cuales avenidas.

P: Muchas gracias

P: ¿Qué horarios tendrá el bacheo nocturno?

RBL: Aproximadamente de las 10:00 de la noche, en coordinación con tránsito se lleva a cabo el cierre de las avenidas. Calculamos 30 minutos, 40 minutos en lo que se puede lograr el cierre, es decir, –a las 11 de la mañana arranca–...

CBM: 11:00 de la noche

RBL: …11 de la noche arranca el bacheo nocturno hasta las 5:00 de la mañana que se abre de nuevo la vialidad.

P: ¿Habrá un calendario de avenidas para que la gente…?

RBL: Se van a estar publicando todas las noches las avenidas que van a ser. Ya hay un programa de 15 días, lo vamos a publicar para que se tenga anticipadamente la coordinación, para que la población lo conozca y vamos a estar cerrando estas avenidas con una programación ya preventiva.

P: Gracias.

RBL: Gracias.

CBM: Gracias, vamos al bacheo.

