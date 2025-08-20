Detenidos por asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz tras cateo de 11 inmuebles en CDMX y Edomex

Autoridades ofrecen más detalles sobre asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz.

A tres meses del asesinato de Ximena Guzmán Cuevas y José Muñoz Vega, colaboradores de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, este miércoles autoridades informaron la detención de trece personas relacionadas con el caso tras el cateo de once inmuebles en la Ciudad de México el Estado de México.

Bertha Alcalde Luján, titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que durante la madrugada se llevaron a cabo cateos en 11 inmuebles de la Ciudad de México y el Estado de México, lo que derivó en la detención personas relacionadas con los homicidios.

Alcalde Luján precisó que la agresión fue producto de una “planeación anticipada”, detalló la fiscal.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que tras el ataque identificaron la ruta de los responsables, quienes se dirigieron al municipio de Ecatepec, en el Estado de México.

Pablo Vázquez Camacho, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), afirmó que existen diversas hipótesis sobre el crimen, aunque no ofreció más detalles.

Más información en breve...

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr