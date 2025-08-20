Metro CDMX HOY 20 de agosto: Estas son las líneas con marcha lenta

Descubre el avance de los trenes en el metro de CDMX HOY

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este miércoles 20 de agosto.

Por su parte el Metro informó el tiempo de avance entre los trenes en todo el sistema es de cinco minutos en las líneas 4, 5 y 6; de seis minutos en las líneas 1, 2, 3, 7, 8, 9, A, B y 12.

Consulta el avance de los trenes en la Red y planea tu viaje.



Los tiempos de recorrido son aproximados y pueden cambiar por imprevistos o condiciones climatológicas.



Toma previsiones y mantente informada e informado. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/tQCx0peIx5 — MetroCDMX (@MetroCDMX) August 20, 2025

¿Qué pasa en la Línea 9?

La Línea 9 que corre desde Tacuba a Pantitlán presenta una marcha bastante lenta, usuarios afirman que los trenes tardan en pasar, además de que se registra el cierre del ingreso a Pantitlán. Por su parte, el metro informó que este cierre se debe a que “se implementa el operativo que regula la entrada a los andenes con maniobras de dosificación de usuarios”.

TE RECOMENDAMOS: Ofrece Jefa de Gobierno entrevista con medios Brugada da banderazo de salida del Programa Integral de Mantenimiento de la Carpeta Asfáltica

“¿Línea 9 por qué viene deteniéndose en cada estación varios minutos?"

“Línea 9, demasiada gente, trenes que no sirven, servicio lento. Un caos en Pantitlán”

“L9 detenida”

Buen día. Al llegar a la estación Pantitlán y en horarios de mayor demanda, por seguridad, se implementa el operativo que regula la entrada a los andenes con maniobras de dosificación de usuarios. Un ingreso ordenado permite agilizar la llegada al andén. Agradecemos tu… — MetroCDMX (@MetroCDMX) August 20, 2025

¿Qué pasa en la Línea 3?

La Línea 3 que corre temporalmente desde Indios Verdes a Universidad presenta una marcha lenta, piden la agilización del servicio pues usuarios aseguran que los trenes se detienen en las estaciones durante mucho tiempo. Por su parte el metro informó que se registra una alta afluencia en la línea, por lo que se trabaja en agilizar el servicio.

“¿Por qué tan lenta en la línea 3? nos estamos deteniendo en cada estación"

“¿¿Indios verdes está dando servicio??"

“¿Qué pasa en indios verdes que no nos dejan entrar?"

Los trenes de la #Línea3 están así porque tardan más de 15 minutos en salir de #IndiosVerdes. Pongan bien los tiempos de espera. pic.twitter.com/jHqMXdwmgQ — Problemas Ciudadanos (@ProblemasCiudad) August 20, 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT