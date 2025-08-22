Vinculan a proceso a seis detenidos por asesinato de colaboradores de Clara Brugada

Vinculan a proceso a seis de los 13 detenidos por homicidio de Ximena y José.

Seis de los 13 detenidos por el asesinato de los funcionarios capitalinos Ximena Guzmán y José Muñoz fueron vinculados a proceso, mientras que otro de los acusados quedó bajo prisión preventiva en espera de que se defina su situación jurídica.

Las audiencias se llevaron a cabo este 22 de agosto en las salas orales del Reclusorio Norte, donde distintos jueces de control emitieron resoluciones en contra de los imputados.

Los 13 detenidos por el homicidio de Ximena y José. ı Foto: SSPC

Abraham “N”, David “N”, Joshua “N” y Sandra “N” fueron vinculados a proceso por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, con la hipótesis de posesión con fines de comercio. A todos se les impuso la medida de prisión preventiva justificada y se fijó un plazo de dos meses para concluir las investigaciones complementarias.

En otra audiencia, Francisco “N” y Norma “N” fueron vinculados a proceso por narcotráfico y por posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Debido a este último delito, el caso fue turnado a un juez federal, quien determinará el plazo de investigación.

Aspectos del funeral de Ximena y José. ı Foto: Cuartoscuro

Por separado, Arturo “N” recibió prisión preventiva justificada por delitos contra la salud, así como por la posesión indebida de tarjetas de circulación, además de prisión preventiva oficiosa por narcotráfico. A petición de su defensa, se amplió el término constitucional y será hasta el 27 de agosto cuando se defina si es vinculado a proceso.

Previamente, el 21 de agosto, a Nery “N” se le había ordenado prisión preventiva, por homicidio, feminicidio y asociación delictuosa. Su situación jurídica se resolverá el próximo lunes 25 de agosto.

Ximena y José fueron asesinados en la avenida Tlalpan, frente al metro Xola. Foto›Cuartoscuro

Las detenciones ocurrieron la madrugada del 20 de agosto, en un operativo conjunto de autoridades federales y de la Ciudad de México que incluyó 11 cateos en Xochimilco y Gustavo A. Madero, en la capital, así como en Otumba y Coacalco, Estado de México. En total fueron capturadas 13 personas presuntamente relacionadas con el doble homicidio registrado el pasado 20 de mayo.

El miércoles, autoridades federales y estatales informaron los avances en la investigación por el asesinato de los dos funcionarios, y destacaron que hubo una “planeación anticipada y sostenida en el tiempo” para asesinar a los excolaboradores de Brugada, el pasado 20 de mayo.

