Cierra Paseo de la Reforma por filmación de película; prevén que cierre dure 11 horas

Autoridades de la Ciudad de México informaron que se encuentra cerrada la circulación sobre Paseo de la Reforma a la altura del Ángel de la Independencia, a causa de la filmación de una película, por lo que urgió a considerar rutas alternas.

A través de su informe diario de movilizaciones sociales, el Centro de Monitoreo Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) informó que se registra un cierre a la circulación sobre Avenida Paseo de la Reforma, desde el Ángel de la Independencia hasta la Glorieta de la Diana Cazadora.

Lo anterior, con motivo de la filmación de una película, identificada por la etiqueta “Legendary”, si bien no se especificó si éste es el nombre de la cinta, la productora cinematográfica o un nombre provisional para el proyecto.

La autoridad informó que el cierre comenzó el viernes 22 de agosto y se extenderá por este sábado 23 de agosto.

Cierre en Paseo de la Reforma por filmación se extenderá por 11 horas y media. ı Foto: SSC-CDMX

Posteriormente, la misma dependencia, en redes sociales, abundó que, además del tramo mencionado, el cierre se extiende por avenida Florencia hasta topar con avenida Chapultepec.

Detalló que el corte de circulación inició a las 04:00 horas y se extenderá hasta las 15:30 horas de este sábado, es decir, 11 horas y media .

Por lo anterior, recomendó considerar como alternativas viales:

Circuito Interior

Mtro. Antonio Caso

James Sullivan

Av. Chapultepec

Av. Insurgentes

— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 23, 2025

Por otro lado, la Línea 7 del Metrobús de la Ciudad de México, la cual atraviesa Paseo de la Reforma, dará servicio brindando ascenso y descenso por la lateral de Reforma, en el tramo El Ángel - Chapultepec, a causa de este evento.

Fuera de eso, no se afectará la circulación en el citado medio de transporte.

⚠️AVISO L7



1⃣Toma en cuenta, los ascensos y descensos en las estaciones El Ángel, La Diana y Chapultepec (dirección Indios Verdes), se realizarán por carriles laterales.

(Actualización 5:30 h).

— Metrobús CDMX (@MetrobusCDMX) August 23, 2025

¿Qué película se está filmando en el Ángel de la Independencia?

El reporte de la SSC-CDMX identificó la película que se filma este sábado en el Ángel de la Independencia por la etiqueta “Legendary”, sin dar más detalles.

Hasta el momento, ninguna base de datos de cine contempla una película que lleve este título y se vaya a estrenar próximamente.

Sin embargo, cabe destacar que Legendary es el nombre de un estudio con sede en Estados Unidos responsable de cintas como Godzilla y Kong, Jurassic World y otras, lo que abre la posibilidad de que una superproducción de Hollywood se esté filmando en el icónico sitio mexicano.

No obstante, no hay confirmación de ningún tipo.

