Dan prisión preventiva a otras dos detenidas por asesinato de colaboradores de Brugada

Un juez dictó prisión preventiva a Arlette “N” y Fanny “N” por delitos contra la salud.

Un juez de control dictó prisión preventiva a dos mujeres más de las 13 personas detenidas por su presunta participación en los homicidios de Ximena Guzmán Cuevas y José Muñoz Vega, colaboradores de la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.

Con esta consignación, ya son 10 personas de las 13 que fueron detenidas las que se encuentran en prisión. Hasta el momento, solamente Nery “N” ha sido consignada por su presunta participación en el homicidio de Ximena y José, ocurrido el pasado 20 de mayo.

El sábado 23 de agosto, el juez de control dictó prisión preventiva a Arlette “N” y Fanny “N”, como presuntas responsables de los delitos de narcomenudeo y cohecho. Durante la audiencia inicial, el juez determinó que la detención fue legal.

Aunque la Fiscalía capitalina informó que Arlette “N” contaba con una orden de aprehensión por los delitos de homicidio y asociación delictuosa en el caso de Ximena y José, ella y Fanny “N” fueron imputadas por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo y posesión con fines de comercio, además de cohecho.

La próxima semana se definirá en una segunda audiencia si ambas detenidas serán vinculadas a proceso. El lunes 25 de agosto también se resolverá si Nery “N” queda vinculada por los delitos de homicidio, feminicidio y asociación delictuosa por el caso de Ximena y José.

Los colaboradores de Clara Brugada, Ximena Guzmán Cuevas y José Muñoz Vega, fueron asesinados el 20 de mayo de 2025 sobre la Calzada de Tlalpan, en la alcaldía Benito Juárez.

Ese día, José Muñoz abordaba un vehículo conducido por Ximena Guzmán, quien lo esperaba. Un hombre se acercó, disparó y asesinó a ambos funcionarios. El asesino huyó junto a otros 12 cómplices en al menos cinco vehículos, los cuales también se usaron para vigilarlos días antes.

Tras tres meses de silencio sobre las investigaciones, el 20 de agosto fueron detenidas 13 personas por el crimen: Javier “N”, Arlette “N”, Jesús Francisco “N”, Nery “N”, Joshua “N”, Abraham “N”, Francisco “N”, Norma “N”, Eduardo “N”, Fanny “N”, David “N”, Arturo “N” y Sandra “N”.

El jueves 21 de junio, Nery “N” fue vinculada a proceso por homicidio, feminicidio y asociación delictuosa.

El viernes 22 de agosto, fueron vinculados a proceso cuatro detenidos más: David “N”, Joshua “N”, Abraham “N” y Sandra “N”, por delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo.

Ese mismo día, Francisco “N” y Norma “N” también fueron vinculados por narcotráfico y posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército; este caso pasó al fuero federal.

Además, un juez de control impuso prisión preventiva a Arturo “N” por posesión con fines de comercio, narcotráfico y uso indebido de tarjetas de circulación.

Hasta el momento, se desconoce si Javier “N”, Eduardo “N” y Jesús “N” han sido consignados ante el juez de control. Este último es señalado por la fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján, como uno de los principales autores materiales del crimen.

